#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+32°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда әкімдерге "цифрлық жұмыс орны" берілді

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие, госслужащий, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.06.2026 10:41 Фото: freepik
Қазақстанда ауылды жедел басқаруға арналған "Әкімнің цифрлық жұмыс орны" жобасы іске қосылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 1 маусымда ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді.

"ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі "Әкімнің цифрлық жұмыс орны" жобасын еліміздің барлық өңірлерінде кезең-кезеңімен енгізуде. Бүгінде жоба 17 облыс пен 1894 ауылдық округті қамтып отыр. Платформаның басты мақсаты – өңірлік басшыларды артық қағазбастылықтан арылтып, ауылдағы ахуал туралы барлық маңызды ақпаратты бір жүйеге шоғырландыру".

Министрлік мәліметінше, жүйе Отбасының цифрлық картасы негізінде әзірленіп, 30-дан астам мемлекеттік ақпараттық жүйенің деректерін біріктірді. Платформада тұрғындардың табысы, жұмыспен қамтылуы және әлеуметтік мәртебесі туралы мәліметтермен қатар, жылжымайтын мүлік, инфрақұрылым, денсаулық сақтау мен білім беру салаларының көрсеткіштері, сондай-ақ мемлекеттік қолдау шараларын алушылар туралы ақпарат қамтылған.

"Деректерге жедел қолжетімділіктің арқасында әкімдер енді қолдау шараларын нақты мұқтаж азаматтарға бағыттап, әлеуметтік тәуекелдерге жедел әрекет ете алады. Сонымен қатар мемлекет қиын өмірлік жағдайға тап болған азаматтарды алдын ала анықтап, оларға қажетті қолдау шараларын проактивті түрде ұсынуға мүмкіндік алады".ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Ведомство атап өткендей, әкімнің цифрлық жұмыс орнын енгізу ауылдық әкімдіктердің әкімшілік жүктемесін де айтарлықтай төмендетеді. Аналитикалық деректердің нақты уақыт режимінде қалыптасуы есептілікті дайындау кезіндегі қол еңбегін азайтып, адами фактордың әсерін төмендетеді. Бұл басқару үдерістерін объективті деректерге негізделген жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік береді.

"Алдағы уақытта жүйенің функционалы одан әрі кеңейтіледі. Жақын арада Әкімнің цифрлық жұмыс орнына жер ресурстары, салықтар, субсидиялар, сондай-ақ шаруа және фермерлік қожалықтардың қызметіне қатысты деректер интеграцияланып, ауылдық аумақтарды кешенді дамытуға арналған қосымша мүмкіндіктер қалыптастырылады".ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Бұған дейін тегін заң көмегін өтеу ережелерін өзгерту жоспарлануда екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Дождь, дожди, осадки
12:26, Бүгін
2-4 маусым аралығында ауа райы күрт құбылады: Қазақстанда екпінді жел, бұршақ пен жауын күтіледі
Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы
14:14, 18 қыркүйек 2025
Қазақстанда борышкерлерді "Цифрлық бақылау" жүйесі арқылы іздеу басталды
Алматыда президенттің тапсырмасы бойынша 2023 жылдың басынан бері 53 мың жұмыс орны құрылды
16:17, 02 қазан 2023
Алматыда биыл 53 мың жұмыс орны құрылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ильфат Абдуллин
12:27, Бүгін
Триумфатор международного турнира из Казахстана Абдуллин рассказал о новых вызовах
Михаил Шайдоров
12:01, Бүгін
"Контракт с Шайдоровым подписан": официальное заявление Министерства туризма и спорта РК
Хоккеистка рассказала о задержках зарплаты
11:49, Бүгін
Хоккеистка Алдабергенова сообщила о проблемах после заявления Шайдорова о задержках зарплаты
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
11:43, Бүгін
Казахстан завоевал 14 медалей на престижных соревнованиях по конному спорту
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: