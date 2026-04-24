Құқық

Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер болды

Фото: Zakon.kz
"PRG." цифрлық жүйесі Қазақстан заңнамасында ағымдағы жұмыс аптасында болған өзгерістер туралы мәлімет ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
  • Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның атом саласын 2050 жылға дейін дамыту стратегиясын бекітті.
  • Мемлекеттік архивтерге "Ұлттық" мәртебе беру қағидалары қабылданып, тиісті жарлыққа қол қойылды.
  • Жамбыл облысының Қордай ауданында "Алатау" индустриялық сауда-логистикалық кешені" атты жаңа арнайы экономикалық аймақ (АЭА) құрылды.
  • Қазақстанда жаңа мерекелік дата бекітілді: 3 қыркүйек – Қазақ тазасы мен төбеті күні.
  • Үкімет әлеуметтік көмек көрсету қағидаларын қайта қарап, азаматтарды мұқтаждар санатына жатқызудың кейбір негіздерін алып тастады.
  • Қазақстанға тауық жұмыртқасын әкелуге алты айлық тыйым енгізілді.
  • Ұлттық банк офшорлық аймақтар тізімін жаңартты.
  • Үкімет жекешелендіру нысандарын сату қағидаларына өзгерістер енгізді.
  • Қазақстанда маңдайшаларды (жарнамалық жазуларды) орналастыруды келісу бойынша жаңа ережелер 1 қазаннан бастап күшіне енеді.
  • Мәдениет министрлігі фонограмма қолдану туралы көрермендерді хабардар ету қағидаларын жаңартты.
  • Ғылым және жоғары білім министрлігі Қазақстандағы халықаралық және шетелдік оқу орындарының қызметін реттейтін жаңа қағидаларды бекітті.
  • Қазақстан қара және түсті металл сынықтары мен қалдықтарын экспорттауға қойылған тыйымды тағы 6 айға ұзартты.
  • Жоғарғы сот әкімшілік істер бойынша процессуалдық заңнаманы қолдану мәселелеріне қатысты нормативтік қаулы қабылдады.
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер орын алды
Ағымдағы жұмыс аптасында заңнамада қандай өзгерістер болды
Елімізде жұмыс аптасы ішінде заңнамада қандай өзгерістер болды
