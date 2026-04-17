#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
469.52
553.75
6.15
Құқық

Ағымдағы жұмыс аптасында заңнамада қандай өзгерістер болды

"PRG." цифрлық жүйесі Қазақстан заңнамасында осы жұмыс аптасы ішінде болған өзгерістер туралы ақпарат дайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сүйенсек:

  • Тоқаев жаңа мемлекеттік награда – "Қожа Ахмет Ясауи" орденін тағайындады.
  • ҚНРДА-да банктерді тарату қағидалары және тарату комиссияларына қойылатын талаптар бекітілді.
  • Бас прокуратура активтердің шығу көздерінің заңдылығын тексеру жүргізу қағидаларын өзгертті.
  • Үкімет өнеркәсіптік мақсатта өсіруге рұқсат етілген қарасора сұрыптарының тізбесін қысқартты, сондай-ақ оларды өсіру шарттарына қойылатын талаптарды күшейтті.
  • Банк және сақтандыру қызметі мақсаттары үшін офшорлық аймақтардың тізбесі белгіленді.
  • 12 сәуірден бастап Қазақстаннан сиырлар мен ешкілердің аналық басын шығаруға жарты жылдық тыйым енгізілді.
  • Қазақстанда құрылыс нысандарының техникалық күрделілігін айқындау қағидалары қабылданды.
  • Жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелеріне құқық беру қағидаларына түзетулер енгізілді.
  • Ауыл шаруашылығы министрлігі жер қатынастары саласындағы бірқатар мемлекеттік қызметтер көрсету қағидаларын жаңартты.
  • Қазақстанда дербес деректерді жинау және өңдеу қағидалары өзгерді.
  • Халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарына және оларды дайындаған педагогтерге біржолғы сыйақы төлеу қағидалары жаңартылды.
Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шаруа қожалығына арналған жерге иттерге баспана салған: Жамбыл облысындағы оқиғаға сот қандай шешім шығарды
19:32, Бүгін
Шаруа қожалығына арналған жерге иттерге баспана салған: Жамбыл облысындағы оқиғаға сот қандай шешім шығарды
Елімізде жұмыс аптасы ішінде заңнамада қандай өзгерістер болды
18:16, 19 қыркүйек 2025
Елімізде жұмыс аптасы ішінде заңнамада қандай өзгерістер болды
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер орын алды
17:40, 02 тамыз 2024
Ағымдағы жұмыс аптасында Қазақстан заңнамасында қандай өзгерістер орын алды
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
20:59, Бүгін
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
20:34, Бүгін
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
20:04, Бүгін
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
19:31, Бүгін
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
