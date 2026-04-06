Қоғам

Қорғаныс министрінің орынбасары Гвардейск гарнизонында тәрбие жұмысының басым бағыттарын айқындады

Гвардейск гарнизонында Қорғаныс министрінің тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары генерал-майор Асқар Мұстабековтың жетекшілігімен &quot;Оңтүстік&quot; және &quot;Шығыс&quot; өңірлік қолбасшылықтарының әскери бөлімдері командирлерінің тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасарларымен оқу-әдістемелік жиын өтті., сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 12:34 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі
Гвардейск гарнизонында Қорғаныс министрінің тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары генерал-майор Асқар Мұстабековтың жетекшілігімен "Оңтүстік" және "Шығыс" өңірлік қолбасшылықтарының әскери бөлімдері командирлерінің орынбасарларымен оқу-әдістемелік жиын өтті.
Іс-шараны ашқан Қорғаныс министрінің орынбасары тәрбиелік жұмысты ұйымдастыруға қойылатын негізгі талаптарды айқындап, жүйелі тәсілді қамтамасыз ету, профилактикалық бағытты күшейту және лауазымды тұлғалардың әскери тәртіптің жай-күйі үшін жеке жауапкершілігін арттыру қажеттігіне назар аударды.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Сабақтар барысында әскери қызметшілерге психологиялық қолдау көрсету, эмоциялық күйзелістің алдын алу және дағдарыстық жағдайлардың профилактикасы мәселелеріне ерекше көңіл бөлінді.
Проблемалық аспектілер қарастырылып, оларды шешу бойынша ұсыныстар әзірленді. Сонымен қатар әскерге шақырылғандармен, жас әскери қызметшілермен және динамикалық бақылау тобында тұрғандармен жұмыстың ерекшеліктері айқындалды.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

"Әскери тәртіп пен құқықтық тәртіп – жауынгерлік әзірліктің негізгі элементтерінің бірі. Бұл бағыт Қорғаныс министрлігі басшылығының ерекше бақылауында. Әрбір командир мен лауазымды тұлға өзіне сеніп тапсырылған бөлімшелердегі тәртіп үшін жеке жауапты. Құқық бұзушылықтың әрбір фактісі бойынша қолданыстағы заңнама аясында тиісті шаралар қабылданады. "Заң және тәртіп" қағидаты баршаға ортақ және мүлтіксіз сақталуға тиіс", – деп атап өтті Қорғаныс министрінің орынбасары.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Жиын аясында гарнизон бөлімшелері командирлерінің орынбасарларымен кеңес өткізіліп, профилактикалық жұмысты ұйымдастыру және құқық қорғау органдарымен өзара іс-қимыл мәселелері қаралды.
Құрлық әскерлерінің оқу орталығында Қорғаныс министрінің орынбасары әскери қызметшілермен және командалық құраммен кездесулер өткізді.

Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігі

Кездесу барысында әскери қызмет өткеру жағдайлары, жауынгерлік және кәсіби даярлық деңгейі, сондай-ақ жеке құрамды әлеуметтік қолдау мәселелері талқыланды.

Жұмыс сапарының қорытындысы бойынша тәрбиелік және идеологиялық жұмыстың басым бағыттары айқындалып, оның ішінде профилактикалық жұмысты күшейту, тәрбие жұмысын жауынгерлік даярлық жүйесіне ықпалдастыру, лауазымды тұлғалардың жеке жауапкершілігін арттыру, сондай-ақ әскери қызметшілерді әлеуметтік қолдауды жетілдіру сұрақтары ерекше назарға алынды.
Абай облысындағы әскери офицердің өліміне Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді
16:31, 20 қыркүйек 2024
Абай облысындағы әскери офицердің өліміне Қорғаныс министрлігі түсініктеме берді
Қорғаныс министрінің орынбасары елдің шығысы мен батысындағы гарнизондарда болды
18:22, 16 қазан 2023
Қорғаныс министрінің орынбасары елдің шығысы мен батысындағы гарнизондарда болды
Сарбаздың бетіне оқ тиген: Қорғаныс министрлігі офицердің әрекетіне баға берді
17:46, 20 қыркүйек 2024
Сарбаздың бетіне оқ тиген: Қорғаныс министрлігі офицердің әрекетіне баға берді
