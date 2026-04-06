#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматының Бостандық ауданында жол жөндеу мен инфрақұрылымды жаңғырту жұмыстары қарқын алды

Фото: Zakon.kz
Алматының Бостандық ауданында жол жөндеу және көше-жол желісін дамыту жұмыстары қарқын алды. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте аудан әкімі Азамат Қалдыбеков журналистерге осылай деп мәлімдеді.

Жыл басынан бері ауданда 4,3 мың шаршы метр жол жабыны жөнделді. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 40 мың шаршы метрге дейін жеткізу жоспарланып отыр. Үлкен көшелер мен аулаішілік жолдарда да жұмыс қызып жатыр.

"Біз жолды жақсартуға жүйелі түрде қарап, алдымен негізгі жолдан бастап, біртіндеп аулаішілік көшелерді қолға алмақпыз", — деді Азамат Қалдыбеков.

Сонымен қатар ауданда 1 мыңнан астам люкті ауыстырып, ұзындығы 32 шақырым болатын 50 көшеде орташа жөндеу жұмысын жүргізу жоспарға енген.

Бұған қоса, қауіпсіздікті арттыру мен жүргіншілер инфрақұрылымын дамыту бағытында жұмыстар қатар жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, жаңа жүргіншілер аймақтары салынып, әл-Фараби даңғылы бойындағы техникалық тротуар көркейтілді.

Көше-жол желісін жаңғырту жұмыстары биылғы жылдың екінші тоқсанында да жалғасады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының Бостандық ауданының әкімі ауысты
09:02, 03 қараша 2025
Алматының Бостандық ауданында ХҚБ жобасы бойынша балалар алаңын жөндеу аяқталды
09:26, 05 ақпан 2025
Алматының Бостандық ауданында 120 аула жөнделуде
11:04, 06 қыркүйек 2024
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
13:47, Бүгін
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
13:28, Бүгін
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
13:24, Бүгін
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
13:04, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: