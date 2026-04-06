#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
470.46
543.1
5.86
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматының Бостандық ауданында 68 аула мен 67 үйдің қасбеті жаңарады

Детская площадка, детские площадки, двор, игровая площадка, игровые площадки, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 15:11 Фото: Zakon.kz
Алматының Бостандық ауданында қалалық ортаны кешенді көріктендіру жұмысы 2026 жылы да жалғасады. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында аудан әкімі Азамат Қалдыбеков журналистерге осылай деп мәлімдеді.

"Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы аясында жалпы сомасы 2 млрд теңгелік 14 жоба іске аспақ. Оның ішінде қоғамдық кеңістікті жөндеу, жүргіншілер аймағын жаңарту мен суару жүйесін жаңғырту да бар.

"Халық қатысатын бюджет" бағдарламасы тұрғындарға қалалық ортаны дамытуға тікелей қатысуға мүмкіндік береді. Барлық жобада қала тұрғындарының сұранысы ескерілген", – дейді Азамат Қалдыбеков.

Сонымен қатар ауданда аула аумақтарын ауқымды жаңарту жұмысы қоса жүргізіледі. 52 аулада күрделі жөндеу жүргізілсе, тағы 16 аулада ағымдағы жөндеу жұмыстары жоспарланған. Көріктендіру аясында 15 мың шаршы метр аулаішілік жол жөнделіп, балалар мен спорт алаңындағы 8 мың шаршы метр жабын жаңартылады, сондай-ақ 500 орындық пен қоқыс жәшігі орнатылады.

Бұған қоса, ауданда 67 көппәтерлі тұрғын үйдің қасбетін бірыңғай сәулеттік стильге келтіре отырып жаңарту жоспарланып отыр. Кейіннен олардың бір бөлігіне сәулеттік жарықтандыру жүйесі орнатылады. Жалпы алғанда, 26 нысанға сәулеттік жарықтандыру орнату көзделген.

"Біз аулалардан бастап ғимараттардың сыртқы келбетіне дейін жайлы қалалық ортаны қалыптастыруды кешенді түрде қолға алдық", – дейді әкім.

Барлық жобаны жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: