Қазақстандағы кен өндірушілерді жаңа заңнамалық өзгерістер күтуде
Сурет: primeminister.kz
Өнеркәсіп және құрылыс министрі Ерсайын Нағаспаев депутаттық сауалға берген жауабында ірі кен өндірушілердің сатып алу кезінде отандық өнім өндірушілерді басымдықпен қолдану механизмін жетілдіру жоспарын бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Министр атап өткендей, мемлекеттік сатып алу саласынан айырмашылығы, кен өндірушілердің қызметі жеке қаражат есебінен жүзеге асырылады, бұл тікелей әкімшілік реттеу мүмкіндіктерін шектейді.
"Сонымен қатар, Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымы (ДСҰ) аясындағы міндеттемелерін ескере отырып, кен өндірушілерді тікелей отандық өндірушілермен келісім-шарт жасауға міндеттеу мүмкін емес, өйткені бұл бәсекелестікті шектеу және халықаралық міндеттемелерді бұзу ретінде қарастырылуы мүмкін. Сол себепті отандық өнім өндірушілерді қолдау механизмі ретінде ішкі құндылықты дамыту бағдарламаларын іске асыру ұсынылады, сонымен қатар офтейк-келісімшарттардың саны мен көлемі бойынша мақсатты көрсеткіштер белгіленеді, бұл отандық өнімге тұрақты сұранысты қалыптастырады", – деп айтылған жауапта.
Сонымен қатар, министрдің сөзінше, "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану" Кодексіне түзетулер әзірленіп жатыр. Олар ішкі құндылықты дамыту бағдарламаларын бекітпеу немесе орындамау үшін, сондай-ақ қатты пайдалы қазбаларды өндіру кезінде тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу тәртібін бұзғаны үшін қарсы міндеттемелерді қарастырады.
Бұған дейін Нағаспаев 2026 жылы Қазақстанда жүргізілген сатып алулар туралы баяндаған еді.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript