Ресейлік блогер Астанада соққыға жығылды: жанжалдың мән-жайы белгілі болды
Оқиға туралы Айталиев 2026 жылғы 6 сәуірде жариялаған видеосында айтып берді. Оның сөзінше, өзара сөзге келіп, бір-бірін балағаттағаннан кейін қарсы тарап кенеттен күш қолдануға көшкен. Видеода блогер полиция қызметкеріне жағдайды түсіндіріп тұрғаны, сондай-ақ кейін ауруханада түсірілген кадрлар көрсетілген.
Айталиевтің айтуынша, төбелес кезінде ол ернінен соққы алып, саусағын жарақаттаған. Соның салдарынан оған рентгенге түсу тағайындалған. Блогер өзіне шабуыл жасаған ер адамды "әдепсіз" деп сипаттады.
Астана қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаға ресми түсініктеме беріп, жағдай өткен жылдың мамыр айында болғанын нақтылады. "Есіл" аудандық полиция басқармасына Ресей азаматы арызданған.
Блогердің бұл оқиға туралы неге тек қазір жариялағаны белгісіз. Тексеру барысында шетелдік азамат "Бәйтерек" монументі аумағында жеке блогы үшін видео түсіріп жүргені анықталған.
Оған бір ер адам келіп, оның әрекетіне наразылық білдірген. Соның салдарынан жанжал туындап, блогерге дене жарақаты салынған.
"Аталған дерек бойынша бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті – 31 жастағы ер адамның жеке басы анықталды", – деп мәлімдеді 2026 жылғы 6 сәуірде Полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Алайда Астана полициясы істі сотқа дейін жеткізбегенін мәлімдеді. Кейін тараптар жанжалды заң аясында өзара келісімге келу арқылы шешіп, медиативтік келісім жасаған.
