Қоғам

Қазақстан 2026 жылы шамамен 130 млн тонна көмір өндіруді жоспарлап отыр

Уголь, добыча угля, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 11:56 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Үкімет отырысында Энергетика министрі Ерлан Аккенженов көмірді пайдалану мен экспорттау негізгі бағыттары туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, көмір саласы өндіру көлемін арттыра отырып, ішкі нарықтың тұрақты қамтамасыз етілуін және экспорттық жеткізілімдердің ұлғаюын қамтамасыз етіп отыр.

"Өндірілетін көмірдің негізгі бөлігі ішкі нарыққа жіберіліп, электроэнергетикада, коммуналдық-тұрмыстық секторда және өнеркәсіпте қолданылады. Көмір экспортының деңгейі сақталуда. 2025 жылы көмір өндіру шамамен 115,9 млн тоннаны құрап, 2024 жылмен салыстырғанда 7% өскен, – деді Ерлан Аккенженов.

Сонымен қатар, ішкі тұтыну және коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге 85,9 млн тонна көмір пайдаланылды, ал көмір экспорты 30 млн тоннаға жетті. Көмір экспортының негізгі бағыттары – Ресей Федерациясы, Польша, Өзбекстан, Түркия, Үндістан, Малайзия және басқа елдер.

2026 жылы көмір өндіру көлемі шамамен 128,9 млн тоннаны құрауы жоспарлануда.

Бұған дейін Ерлан Аккенженов Қазақстандағы көмір қоры туралы мәлімет берген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстанда көмір генерациясын арттыру жоспарланып отыр
Көмір энергетикасы: жаңа жобалар мен экологиялық талаптар
ҚР Энергетика министрлігі 2026 жылы битум экспортына тыйым салмақ
Второй борец из Казахстана вышел в полуфинал чемпионата Азии
Топовый боксёр из Казахстана раскрыл "секрет" нокаута в бою за финал чемпионата Азии
Казахские боксёры-супертяжи оспорят "золото" чемпионата Азии в Монголии
Восходящая звезда борьбы за минуту сокрушил японца на ЧА-2026, представляя там Казахстан
