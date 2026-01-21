Көмір энергетикасы: жаңа жобалар мен экологиялық талаптар
Сурет: pixabay
2026 жылғы 21 қаңтарда үкімет отырысында энергетика министрі Ерлан Ақкенжанов Қазақстандағы жаңа жылу электр станцияларында қолданылатын технологиялар туралы баяндады.
Министрдің айтуынша, ведомство көмірлік энергетиканы дамыту бойынша Ұлттық жобаны әзірлеуге кіріскен.
"Жоспарға шамамен 7,6 мың мегаватт көлеміндегі көмірлік генерация жобалары енгізілетін болады. Арнайы назар экологиялық талаптарға сай "таза көмір" негізіндегі жаңа жобаларға аударылады. Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларындағы үш жылу электр станциясының жалпы қуаты 960 мегаватт болады. Бұл жобаларға министрлік тарапынан толық бақылау қамтамасыз етіледі, аяқталу мерзімдері өзгермейді", – деді Ерлан Ақкенжанов.
Министр әр жобаның егжей-тегжейлі сипатталып, көмірлік энергетиканы дамыту бойынша әзірленетін Ұлттық жобаға тіркелетінін айтты.
2026 жылғы 20 қаңтарда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтайда көмірдің Қазақстанның энергетикалық болашағындағы маңызын түсіндірген болатын. Сонымен қатар, Премьер-министр Олжас Бектенов "Самұрық-Қазына" қорына Көкшетау, Семей және Өскемен қалаларындағы жылу электр станцияларын салу жобалары бойынша келісім-шарттарды қаңтардың соңына дейін жасауын тапсырды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript