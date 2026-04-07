Қоғам

Қазақстандағы көмір қоры – 300 жылдан астам уақытқа жеткілікті

07.04.2026 12:10 Фото: primeminister.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Энергетика министрі Ерлан Аккенженов Үкімет отырысында Қазақстандағы ішкі көмір қоры туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министр Қазақстанның көмір өнеркәсібі елдің энергетикалық қауіпсіздігі үшін өте маңызды екенін атап өтті.

"Қазақстанда ірі көмір қоры бар және ол әлемде 10-шы орында. Ағымдағы өндіру көлемі сақталған жағдайда бұл қор 300 жылдан астам уақытқа жетеді", – деді Ерлан Ақкенженов.

Оның айтуынша, ірі көмір кен орындары екі негізгі өңірде шоғырланған:

  • Орталық Қазақстан: Қарағанды көмір бассейні, Торғай көмір бассейні, Шубарколь және Жаңа Жалын кен орындары;
  • Солтүстік-Шығыс Қазақстан: Экибастұз көмір бассейні, Майқұбен көмір бассейні, Қаражыра кен орны.

Жалпы алғанда, еліміздегі көмір қоры 33,6 млрд тоннаны құрайды.

Бұған дейін министр Қазақстандағы көмірхимия саласын дамытудағы қиындықтар туралы мәлімет берген болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
