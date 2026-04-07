#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
466.33
538.47
5.9
Қоғам

Павлодар облысында 8 әкімге айыппұл салынды

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 16:35 Фото: senate.parlam.kz
2026 жылғы 7 сәуірде Павлодар облысында 8 әкім экологиялық талаптарды бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны хабарланды, деп жазады Zakon.kz.

Прокуратураның мәліметінше, Ақкұлы ауданы аумағында жүргізілген талдау кезінде 20-дан астам тұрмыстық қатты қалдықтар полигоны анықталған, олардың ешқайсысы қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат қағазы жоқ.

"Экологиялық-гигиеналық талаптарға сәйкессіздіктер анықталды, нормативтік-техникалық құжаттар жоқ, қалдықтардан шығатын сүзгі су мен ластаушы заттарға мониторинг жүйесі құрылмаған. Спонтан түрде пайда болған полигондарда қалдық газдарын бақылау жүйесі жоқ", – деп хабарлады Павлодар облысы прокуратурасының баспасөз қызметі.

Бұл қалдықтар коммуналдық қалдықтарды бақылаусыз орналастырудан пайда болған.

"Жергілікті атқарушы органдар коммуналдық қалдықтарды басқаруда экологиялық талаптардың сақталуын қамтамасыз еткен жоқ. Нәтижесінде сегіз ауыл округінің әкімдері әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жалпы 1,7 млн теңге көлемінде айыппұл төледі", – деп қосылды прокуратурадан.

Қадағалау органы еске салғандай, Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 13-бабының 4-тармағына сәйкес, табиғатты сақтау және оның ресурстарына жауапкершілікпен қарау – барлық азаматтар мен заңды тұлғалардың борышы мен міндеті.

Айта кетейік, 2026 жылғы 26 наурызда Степногорск қаласында жер учаскелерін тексеру кезінде орынбасар әкім 52 млн теңге көлемінде жауапкершілікке тартылған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: