Алматыда әнші Гүлнәр Сиқымбаеваның ұлы өлі табылды
Алматыда әнші, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, марқұм Гүлнәр Сиқымбаеваның ұлы Баир Сиқымбаевтың мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ер адамның өлі күйінде табылғанын Lider.kz еріктілер қозғалысы хабарлады, деп жазды Kazinform.
Ол 2026 жылғы 24 наурызда сағат шамамен 13:20-да Коперник көшесі, 114-үйден шығып кеткен. Содан бері хат-хабар болмаған.
Алматы полиция департаментінің баспасөз қызметі ақпаратты растады.
Марқұмды іздестіру жұмыстарын Медеу аудандық полиция басқармасының қызметкерлері жүргізген.
