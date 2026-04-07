Атыраудағы қоқыс полигонындағы өрт толықтай сөндірілді

Атыраудағы қоқыс полигонындағы өрт толықтай сөндірілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.04.2026 18:10 Сурет: Атырау облысы әкімдігінің баспасөз қызметі
Жедел қызметтер қатты тұрмыстық қалдықтар полигонындағы өртті сөндіріп және оқшаулап, оның аумақтан тыс жерлерге таралуына жол берген жоқ, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тілсіз жауды ауыздықтауға Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаменті мен "АрнаулыАвтоБаза" ЖШС-інен барлығы 35 техника және 65 адам жұмылдырылды. Өрттің жалпы аумағы 2500 шаршы метр шамасында.

Қазіргі уақытта аумақта өрттің қайта тұтануының алдын алу мақсатында қосымша мониторинг жұмыстары жүріп жатыр. Тұрғындарға, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандарына қауіп жоқ.

Облыста қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс жүйесін жаңарту бағытында кешенді бағдарлама іске асырылуда. Бүгінде 50 гектар аумақта жаңа полигон салу және қолданыстағы полигонды рекультивациялау бойынша мердігер ұйымдар анықталды.

Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында қарақұйрықты заңсыз аулау дерегі анықталды
20:33, Бүгін
Жамбыл облысында қарақұйрықты заңсыз аулау дерегі анықталды
Қонаевта қоқыс полигонындағы ірі өрт сөндірілді
18:38, 13 маусым 2024
Қонаевта қоқыс полигонындағы ірі өрт сөндірілді
Бес күн жанған өрт: Алматы облысындағы қоқыс полигонындағы өрт ауыздықталды
13:00, 20 қыркүйек 2025
Бес күн жанған өрт: Алматы облысындағы қоқыс полигонындағы өрт ауыздықталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
КФФ объявила изменения в формате Кубка Казахстана
22:04, Бүгін
КФФ объявила изменения в формате Кубка Казахстана
Стали известны финалисты женской Национальной лиги по волейболу
22:00, Бүгін
Стали известны финалисты женской Национальной лиги по волейболу
Разгромом обернулся финальный матч чемпионата Казахстана по хоккею
21:33, Бүгін
Разгромом обернулся финальный матч чемпионата Казахстана по хоккею
"Зарплата была всего 120 тысяч тенге": жена Рахмонова сделала эмоциональное заявление
21:03, Бүгін
"Зарплата была всего 120 тысяч тенге": жена Рахмонова сделала эмоциональное заявление
