#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Қоғам

Жамбыл облысында қарақұйрықты заңсыз аулау дерегі анықталды

07.04.2026 20:33 Сурет: polisia.kz
Облыстың табиғатты қорғау полициясы қызметкерлері мен табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының “Сапсан” жедел қызметі инспекторларының бірлескен рейдтері барысында заңсыз аң аулау дерегі анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл ауданы аумағындағы мемлекеттік орман қоры жеріне жататын құмды алқапта орналасқан қойшының үйінен жабайы жануар — қарақұйрықтың бөлшектелген денесінің бөліктері табылды.

Ер адам жануарды заңсыз аулап, оны бөлшектеп, етін тұрғылықты жеріне жеткізгені белгілі болды. Сондай-ақ ол тіркелмеген 16 калибрлі аңшы мылтығы мен оқ-дәрілерді өз еркімен тапсырды.

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда сирек кездесетін және жойылып кету қаупі бар жануарларды заңсыз аулау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Айдос Қали
Қазақстанда киіктерді аулау мерзімі белгіленді
10:56, 27 қазан 2023
Қазақстанда киіктерді аулау мерзімі белгіленді
Маңғыстау облысында бекіре мен Қызыл кітапқа енген аңдарды заңсыз аулау деректері анықталды
Алматы облысында заңсыз балық тасымалдау дерегі анықталды
