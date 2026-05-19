#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
467.58
543.66
6.44
Оқиғалар

Павлодар облысында заңсыз балық аулау фактісі тіркелді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.05.2026 10:43 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысында "Уылдырық шашу" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында табиғатты қорғау заңнамасын бұзу дерегі тіркелді.

Ақтоғай ауданында тыйым салынған уақытта заңсыз балық аулаған азамат ұсталды. Рейдтік іс-шара кезінде таңғы сағат 04:50 шамасында Жаңатап ауылы маңындағы Ертіс өзенінің жайылмасында полиция қызметкерлері резеңке қайықты байқаған.

Тексеру барысында 40 жастағы жергілікті тұрғынның тыйым салынған кезеңде балық аулауға шыққаны анықталды. Сонымен қатар оның Қытай өндірісіндегі тыйым салынған ау құралын пайдаланғаны белгілі болды. Ұсталған сәтте азамат заңсыз түрде табан және буффало балықтарын аулап үлгерген. Оқиға орнынан резеңке қайық, ау құралдары және ауланған балықтар тәркіленді. Тәркіленген балықтар сараптамаға жіберілді.

"Ауыл тұрғынына қатысты балық аулау қағидаларын бұзғаны үшін әкімшілік материал толтырылып, шешім қабылдау үшін сотқа жолданды", — деп хабарлады Павлодар облысы Ақтоғай ауданы әкімшілік полициясының бастығы Қуаныш Омаров.

Полиция қызметкерлері уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға қатысты қатаң шектеулер қолданылатынын еске салады. Заң талаптарын бұзған азаматтарға ірі көлемде айыппұл салынып, жүзу құралдары мен ау құралдары тәркіленуі, тіпті қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін.

Ертіс өңірінің полицейлері су айдындарындағы рейдтік іс-шаралар тәулік бойы жалғасатынын атап өтіп, тұрғындарды табиғатты қорғау заңнамасын сақтауға, туған өлкенің флорасы мен фаунасына жанашырлықпен қарауға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
12:47, 29 мамыр 2025
Павлодар облысында балық аулау ережесін бұзған 12 азамат жауапқа тартылды
Рыба, рыболовство, рыбный отдел
10:54, 14 мамыр 2025
Павлодар облысында заңсыз балық аулағандар жауапқа тартылды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
14:29, 22 сәуір 2026
ШҚО-да заңсыз ауланған 66 келі балық тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Александр Усик
17:06, Бүгін
"Мечтать - это нормально": экс-чемпион мира не дал шанса Бенавидесу против Усика
Женская сборная Казахстана по волейболу
16:48, Бүгін
Появилось расписание матчей сборной Казахстана на чемпионате Центральной Азии по волейболу
Стало известно дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
16:43, Бүгін
Стали известны дата и время начала матчей 11-го тура КПЛ
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
16:36, Бүгін
Что нужно знать о беговых тренировках в жаркий период
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: