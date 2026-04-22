Қоғам

ШҚО-да заңсыз ауланған 66 келі балық тәркіленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.04.2026 14:29 Фото: Zakon.kz
Шығыс Қазақстан облысының аумағында 16 сәуір мен 30 мамыр аралығында "Уылдырық шашу" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілуде.

Бұл шараның мақсаты — балық ресурстарын заңсыз аулаудың алдын алу, өңірдегі балық қорын сақтау және балықтың көбею кезеңінде табиғат қорғау заңнамасын бұзу деректерін анықтау.

Іс-шара басталған бес күн ішінде табиғатты қорғау полициясының қызметкерлері 17 әкімшілік құқық бұзушылықты анықтады.

Рейдтік тексерулер барысында заңсыз айналымнан 66 келі балық тәркіленді.

Браконьерлік деректердің ең көп бөлігі келесі аудандарда тіркелді: Күршім ауданында 21 мен 53 жас аралығындағы тұлғаларға қатысты 5 хаттама толтырылса, Ұлан және Марқакөл аудандарында әрқайсысынан 4 құқық бұзушылық анықталды. Алтай, Зайсан және Тарбағатай аудандарына қатысты әкімшілік істер қозғалды.

Полиция бұл бағыттағы жұмыстардың күшейтілген режимде жалғасып жатқанын ескертеді. Тәртіп сақшылары азаматтарды облыс су айдындарының бірегей экожүйесін сақтау мақсатында табиғат қорғау заңнамасын қатаң сақтауға шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
