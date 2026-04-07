Қостанай облысында аз уақыт ішінде балаларға қатысты үш қайғылы жағдай тіркелді
Сурет: freepik
Қостанай облысында балалардың терезеден құлап кетуіне байланысты үш қайғылы оқиға тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған байланысты ҚР ТЖМ баспасөз қызметі дауысзорайтқыш орнатылған ұшқышсыз ұшу аппараты арқылы халыққа ескерту жасап, мынадай қауіпсіздік шараларын еске салды:
- терезелерді ашық қалдырмау;
- қорғаныш құлыптарын орнату;
- балаларды ешқашан қараусыз қалдырмау.
"Бір сәттік немқұрайлылық орны толмас қайғыға әкелуі мүмкін. Балалардың қауіпсіздігі – баршамыздың ортақ жауапкершілігіміз", – деп атап өтті министрлік.
