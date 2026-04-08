Қоғам

Қазақстанда қанша қаңғыбас және чиптелген ит бар

Бродячие животные, бездомные животные, бродячие собаки, бездомные собаки, бродячие псы, бродячая собака, бездомная собака, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.04.2026 16:13 Фото: pxhere
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев 2026 жылғы 8 сәуірде өткен брифингте Қазақстандағы тіркелген иттер мен мысықтар саны туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, деректер базасында барлығы 312 мың жануар тіркелген.

"Оның ішінде 254 мыңы – иттер", – деп нақтылады Шәрбиев.

Сондай-ақ вице-министр қаңғыбас жануарларға қатысты статистиканы да айтты.

"Қаңғыбас иттер бойынша өткен жылы 276 мың жануар ауланды", – деді ол.

Қазақстанда иттерді жою кезінде жіберілген қателіктер үшін жаза қарастырыла ма – бұл туралы арнайы материалдан білуге болады.

