Қазақстанда қанша қаңғыбас және чиптелген ит бар
Экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев 2026 жылғы 8 сәуірде өткен брифингте Қазақстандағы тіркелген иттер мен мысықтар саны туралы мәлімет берді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, деректер базасында барлығы 312 мың жануар тіркелген.
"Оның ішінде 254 мыңы – иттер", – деп нақтылады Шәрбиев.
Сондай-ақ вице-министр қаңғыбас жануарларға қатысты статистиканы да айтты.
"Қаңғыбас иттер бойынша өткен жылы 276 мың жануар ауланды", – деді ол.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript