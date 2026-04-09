Қоғам

Ақтөбеде ХҚКО-дағы заңсыз делдалдық схемасы жойылды

Заң бұзған адам жауапқа тартылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 12:11 Сурет: Ақтөбе облысы ПД баспасөз қызметі
Ақтөбе облысында халыққа қызмет көрсету орталығында (ХҚКО) заңсыз делдалдық схемасы жойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Арнайы операцияның егжей-тегжейін 2026 жылғы 9 сәуірде облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі жариялады.

Ағымдағы жылдың 2 сәуірінде Ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іс-шаралар барысында Ақтөбе қаласындағы ғимараттардың бірінде заңсыз делдалдық қызмет ұйымдастырған бір топ тұлғалардың қылмыстық әрекетін әшкереледі.

Жедел деректерге сәйкес, олар өздері жалға алған бірнеше кабинетте шетел азаматтарын тіркеу саласында жалған құжаттарды пайдалана отырып, ақылы негізде делдалдық қызмет көрсеткен.

Қазіргі уақытта аталған тұлғалардың Орта Азия елдерінен келген шетел азаматтарына заңсыз құжат рәсімдеумен айналысқаны анықталды. Ақтөбе облысы ПД баспасөз қызметі

Жалған құжаттарды дайындау, қолдан жасау және өткізу фактісі бойынша тіркелген қылмыстық іс аясында күдіктілердің қылмыстық әрекеттерін құжаттандыруға бағытталған жедел-тергеу іс-шаралары жалғасуда.

Құрметті азаматтар, құжаттарды тек ресми көздер арқылы рәсімдеулеріңізді сұраймыз және "көмекшілер" деп аталатын делдалдарға жүгінбеулеріңізді өтінеміз. Ақтөбе облысы ПД баспасөз қызметі

2026 жылғы 26 наурызда Алматыдағы арнайы халыққа қызмет көрсету орталықтарында (ХҚКО) жүк көліктерін заңсыз тіркеу бойынша даулы схема анықталғаны белгілі болды.

Құқыққа қарсы әрекеттер нәтижесінде мемлекеттік бюджет көлікті бастапқы тіркеу үшін қарастырылған 164 млн теңге қаржыдан айырылған.

Сот үкімімен айыпталушылар кінәлі деп танылып, әртүрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Алматыдағы кезекші ХҚКО мекенжайлары өзгерді
09:43, 01 желтоқсан 2025
09:43, 01 желтоқсан 2025
Астана мен Алматыдағы кезекші ХҚКО мекенжайлары өзгерді
Алматыдағы арнайы ХҚКО қызметкерлері 18 жүк көлігін заңсыз тіркеді: 164 млн теңге шығын келтірілді
15:27, 26 наурыз 2026
Алматыдағы арнайы ХҚКО қызметкерлері 18 жүк көлігін заңсыз тіркеді: 164 млн теңге шығын келтірілді
30 тамызда ХҚО және арнайы ХҚКО жұмыс істей ме
13:29, 28 тамыз 2024
30 тамызда ХҚО және арнайы ХҚКО жұмыс істей ме
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
13:20, Бүгін
13:20, Бүгін
Казахстан неожиданно превзошёл Узбекистан на чемпионате Азии по боксу
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
13:10, Бүгін
13:10, Бүгін
Новоиспечённая чемпионка Азии по боксу из Казахстана оценила свою победу над узбечкой
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
13:00, Бүгін
13:00, Бүгін
Полное расписание чемпионата Азии по боксу с участием сборной Казахстана (Live)
Состоялась жеребьёвка матча Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
12:59, Бүгін
12:59, Бүгін
Состоялась жеребьёвка матча Казахстан - Канада в Кубке Билли Джин Кинг в Астане
