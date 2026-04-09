Ұлттық қордан бөлінген бюджеттік кредиттерді өтеу тәртібі өзгертілді
Атап айтқанда, қағидаларға жаңа норма енгізілді. Оған сәйкес, 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін Ұлттық қордан берілген мақсатты трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттік кредиттерді өтеу тиісті кредиттік шарттарда көрсетілген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады. Бұл қаражат республикалық бюджетке аудару арқылы қайтарылады.
Сонымен қатар, республикалық бюджетті жоспарлау кезінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орталық орган бюджет жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бюджеттік өтінім жолдайды. Бұл өтінімде Ұлттық қорға қайтарылатын қаражат көлемі бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша болжанатын түсімдерге тең мөлшерде ескеріледі.
Ұлттық қорға қаражатты қайтару төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарлары негізінде тиісті қаржы жылының соңына дейін жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданған аудиторлық қорытындыға сәйкес, мақсатсыз пайдаланылған Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен берілген нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер міндетті түрде қайтарылуға тиіс. Бұл қаражат аудиторлық қорытындыға қол қойылған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей Ұлттық қорға немесе тиісті бюджетке қайтарылады.
Бұдан бөлек, 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер республикалық бюджеттен Ұлттық қорға қайтарылуы тиіс.
Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың соңына дейін республикалық бюджетті қалыптастыру немесе нақтылау кезінде бюджеттік кредиттердің Ұлттық қорға қайтарылуын қамтамасыз етеді.
Аталған қаулы 2026 жылғы 19 сәуірден бастап күшіне енеді.