Қоғам

Ұлттық қордан бөлінген бюджеттік кредиттерді өтеу тәртібі өзгертілді

09.04.2026 15:19
2026 жылғы 6 сәуірде Үкімет қаулысымен ҚР Ұлттық қорына активтерді есепке алу, оны пайдалану қағидаларына, сондай-ақ Ұлттық қордың қалыптастырылуы мен пайдаланылуы туралы жылдық есепті әзірлеу нысандары мен қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, қағидаларға жаңа норма енгізілді. Оған сәйкес, 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін Ұлттық қордан берілген мақсатты трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген бюджеттік кредиттерді өтеу тиісті кредиттік шарттарда көрсетілген мерзімдерге сәйкес жүзеге асырылады. Бұл қаражат республикалық бюджетке аудару арқылы қайтарылады.

Сонымен қатар, республикалық бюджетті жоспарлау кезінде бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орталық орган бюджет жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға бюджеттік өтінім жолдайды. Бұл өтінімде Ұлттық қорға қайтарылатын қаражат көлемі бюджеттік кредиттерді өтеу бойынша болжанатын түсімдерге тең мөлшерде ескеріледі.

Ұлттық қорға қаражатты қайтару төлемдер бойынша қаржыландыру жоспарлары негізінде тиісті қаржы жылының соңына дейін жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қабылданған аудиторлық қорытындыға сәйкес, мақсатсыз пайдаланылған Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер, сондай-ақ жоғары тұрған бюджеттен берілген нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер міндетті түрде қайтарылуға тиіс. Бұл қаражат аудиторлық қорытындыға қол қойылған күннен бастап үш айдан кешіктірілмей Ұлттық қорға немесе тиісті бюджетке қайтарылады.

Бұдан бөлек, 2024 жылғы 1 қаңтарға дейін Ұлттық қордан бөлінген нысаналы трансферттер есебінен республикалық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер республикалық бюджеттен Ұлттық қорға қайтарылуы тиіс.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган есепті жылдан кейінгі жылдың соңына дейін республикалық бюджетті қалыптастыру немесе нақтылау кезінде бюджеттік кредиттердің Ұлттық қорға қайтарылуын қамтамасыз етеді.

Аталған қаулы 2026 жылғы 19 сәуірден бастап күшіне енеді.

Қазақстандық мұғалімдерге ПББ үшін төленген қаражат қайтарылады: не істеу керек
Қазақстандық мұғалімдерге ПББ үшін төленген қаражат қайтарылады: не істеу керек
Активтерді Ұлттық Қорға есепке алудың жаңа қағидалары бекітілді
Активтерді Ұлттық Қорға есепке алудың жаңа қағидалары бекітілді
Қазақстанда мемлекеттік қордан тұрғын үйді жекешелендіру ережесі өзгерді
Қазақстанда мемлекеттік қордан тұрғын үйді жекешелендіру ережесі өзгерді
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
19:15, Бүгін
Первая ракетка Казахстана без проблем вышел в четвертьфинал топ-турнира в Монте-Карло
Казахстанская борчиха вырвала медаль на чемпионате Азии в Бишкеке
19:10, Бүгін
Казахстанская борчиха вырвала медаль на чемпионате Азии в Бишкеке
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
18:40, Бүгін
Опытная казахстанская борчиха проиграла схватку за бронзовую медаль на чемпионате Азии
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
18:35, Бүгін
"На корте дружба исключена": Юлия Путинцева рассказала о настрое сборной Казахстана
