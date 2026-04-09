#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Қоғам

Ауа райы күрт нашарлайды: Алматыда найзағай ойнап, тауда қар жауады

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 15:36 Фото: unsplash
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті "Қазгидромет" РМК-ның дауылды ескертуіне сүйене отырып, қолайсыз ауа райы туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, 2026 жылғы 10 сәуірде қалада жаңбыр жауып, найзағай болады.

Іле Алатауының таулы аймақтарында, оның ішінде Бостандық және Медеу аудандарында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ал түнде жауын-шашын күшейіп, қарға ұласуы мүмкін.

Осыған байланысты маңызды ескерту жарияланды.

Тұрғындар мен қала қонақтарына қолайсыз ауа райы кезінде тауға барудан бас тарту, жеке қауіпсіздік шараларын сақтау және ресми хабарламаларды қадағалау ұсынылады.

Алматы қаласы ТЖД баспасөз қызметі
9 сәуірге арналған еліміздің қай өңірлерінде дауылды ескерту жарияланғанын осы сілтеме арқылы білуге болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
10 сәуірде қай өңірлерде найзағай ойнап, қар жауып, көктайғақ болады
Алматыда дауылды ескерту жарияланды: нені білу маңызды
Қазақстанның екі өңірінде ауа райы күрт бұзылады: қар мен жаңбыр жауады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: