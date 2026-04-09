Ауа райы күрт нашарлайды: Алматыда найзағай ойнап, тауда қар жауады
Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті "Қазгидромет" РМК-ның дауылды ескертуіне сүйене отырып, қолайсыз ауа райы туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Мамандардың мәліметінше, 2026 жылғы 10 сәуірде қалада жаңбыр жауып, найзағай болады.
Іле Алатауының таулы аймақтарында, оның ішінде Бостандық және Медеу аудандарында күндіз жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ал түнде жауын-шашын күшейіп, қарға ұласуы мүмкін.
Осыған байланысты маңызды ескерту жарияланды.
Тұрғындар мен қала қонақтарына қолайсыз ауа райы кезінде тауға барудан бас тарту, жеке қауіпсіздік шараларын сақтау және ресми хабарламаларды қадағалау ұсынылады.
