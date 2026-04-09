Тараз прокуроры ауысты
Сурет: Жамбыл облысының прокуратурасы
Тараздың жаңа прокуроры тағайындалды. Бұл қызметке Марат Естаев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Бас прокурордың бұйрығымен әділет кеңесшісі Естаев Марат Мұратханұлы Жамбыл облысы Тараз қаласының прокуроры болып тағайындалды. Бұған дейін ол Жамбыл облысы Жамбыл ауданының прокуроры қызметін атқарған", – делінген хабарламада.
Ал Тараздың бұрынғы прокуроры Нұржан Боранбаев Маңғыстау облысы прокурорының орынбасары қызметіне тағайындалды.
