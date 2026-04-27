Қарағанды облысының спорт басқармасына жаңа басшы тағайындалды
Мұндай шешім өңірлік спорт басқармалары басшыларын тағайындау жөніндегі комиссияның кезекті отырысында қабылданды.
"Талқылау қорытындысы бойынша комиссия мүшелері Алматы облыстық олимпиадалық резервті даярлау орталығының басшысы Нұркен Нұратовтың кандидатурасын қолдады", – делінген Туризм және спорт министрлігінің 2026 жылғы 27 сәуірдегі баспасөз қызметі таратқан хабарламада.
Ведомство оның спорт саласында айтарлықтай тәжірибесі бар екенін атап өтті.
Еске салайық, бұл қызметті 2024 жылдың қараша айынан бері бокстан Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев атқарып келген.
Алайда 2026 жылғы 21 қаңтарда ол өзінің орынбасары Дәурен Есімхановпен (самбо және жауынгерлік самбодан Азия және әлем чемпионаттарының жүлдегері) арасында шағын жанжал болып, ол бейнежазбаға түсіп қалған.
Кейін екеуі де мәлімдеме жасады. 3 ақпанда Сәпиев пен Есімхановтың өз еріктерімен қызметтен босатылғаны белгілі болды.
Ал 25 наурызда Серік Сәпиев Қазақстан бокс федерациясы президентінің осы спорт түрін дамыту жөніндегі кеңесшісі қызметіне тағайындалды.