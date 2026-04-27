#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
464.86
544.03
6.14
Оқиғалар

Қарағанды облысының спорт басқармасына жаңа басшы тағайындалды

Серік Сәпиевтің орнына Қарағанды облыстық спорт басқармасын Нұркен Нуратов басқарды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 09:21 Сурет: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасына жаңа басшы тағайындалды. Бұл қызметке Нұркен Нұратов келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мұндай шешім өңірлік спорт басқармалары басшыларын тағайындау жөніндегі комиссияның кезекті отырысында қабылданды.

"Талқылау қорытындысы бойынша комиссия мүшелері Алматы облыстық олимпиадалық резервті даярлау орталығының басшысы Нұркен Нұратовтың кандидатурасын қолдады", – делінген Туризм және спорт министрлігінің 2026 жылғы 27 сәуірдегі баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Ведомство оның спорт саласында айтарлықтай тәжірибесі бар екенін атап өтті.

Еске салайық, бұл қызметті 2024 жылдың қараша айынан бері бокстан Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев атқарып келген.

Алайда 2026 жылғы 21 қаңтарда ол өзінің орынбасары Дәурен Есімхановпен (самбо және жауынгерлік самбодан Азия және әлем чемпионаттарының жүлдегері) арасында шағын жанжал болып, ол бейнежазбаға түсіп қалған.

Кейін екеуі де мәлімдеме жасады. 3 ақпанда Сәпиев пен Есімхановтың өз еріктерімен қызметтен босатылғаны белгілі болды.

Ал 25 наурызда Серік Сәпиев Қазақстан бокс федерациясы президентінің осы спорт түрін дамыту жөніндегі кеңесшісі қызметіне тағайындалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: