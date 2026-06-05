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Қоғам

Жамбыл облысының прокуроры тағайындалды

Жамбыл облысының прокуроры тағайындалды , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.06.2026 12:18 Сурет: gov.kz
Жамбыл облысына жаңа прокурор бекітілді. Қызметке 2022 жылғы тамыздан бері Алматы қаласы прокурорының орынбасары болып қызмет атқарған Жандос Әбдібаев келді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 5 маусымда ҚР Бас прокуратурасы мәлімдеді.

"Мемлекет басшысының келісімімен және Бас Прокурордың бұйрығымен аға әділет кеңесшісі Жандос Нарымбетұлы Әбдібаев Жамбыл облысының прокуроры лауазымына тағайындалды".

Жандос Әбдібаев еңбек жолын Алматы қаласы Түрксіб ауданы прокурорының көмекшісі болып бастады.

Әр жылдары Алматы қаласы Бостандық ауданы прокурорының орынбасары, Алматы қаласы прокуратурасының Жедел-іздестіру, қарсы барлау және жасырын тергеу әрекеттерінің заңдылығын қадағалау басқармасының бастығы, Алматы қаласы прокуратурасының Аппарат басшысы лауазымдарында қызмет атқарды.

2022 жылғы тамыздан Алматы қаласы прокурорының орынбасары болды.

Қызметтік міндеттерін мінсіз атқарғаны үшін II дәрежелі "Айбын" орденімен наградталған.

Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысының прокуроры тағайындалғанын жазғанбыз.

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