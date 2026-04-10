Қоғам

Кітапхана енді қолыңызда: Алматы кітапханаларының мобильді қосымшасы іске қосылды

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.04.2026 11:51
Биыл наурыз айынан бастап Алматы кітапханаларының мобильді қосымшасы ресми түрде іске қосылды. Бұл оқырмандарға білімге қолжетімділіктің жаңа мүмкіндіктерін ұсынатын заманауи цифрлық сервис.

Қосымша алғаш рет Наурыз мерекесіне орай өткен "KitapFest-2026" кітап фестивалінде көпшілік назарына ұсынылды.

Жаңа қосымша пайдаланушыларға кітапхана қызметтерін цифрлық форматта ыңғайлы түрде пайдалануға жол ашады. Енді оқырмандар оқырман билетін онлайн рәсімдеп, кітап қорымен қашықтан таныса алады. Сонымен қатар, тіркелген қолданушылар өткізілетін іс-шаралар мен әдеби жаңалықтар туралы ақпарат алып отырады. Геолокация функциясы арқылы өзіне ең жақын кітапхананы оңай анықтай алады.

Қосымша арқылы рәсімделген электрондық оқырман билеті барлық филиалда жарамды және өзін-өзі қызмет көрсету құрылғыларында қолдануға болады.

Бұған қоса, кітаптарды үйге жеткізу қызметі де мобильді қосымша арқылы қолжетімді. Бұл қызмет мүмкіндігі шектеулі азаматтарға тегін ұсынылып, олардың ақпаратқа тең қол жеткізуін қамтамасыз етеді.

Қосымшаны дамыту кезең-кезеңімен жүзеге асырылады: бастапқыда тек Android жүйесінде қолжетімді болған сервис 6 сәуірден бастап iOS операциялық жүйесін пайдаланушылар үшін де қолжетімді болды.

Осылайша, кітапхана қызметі бұрынғыдан да қолжетімді бола түсті. Енді оларды кез келген уақытта мобильді қосымша арқылы пайдалануға болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
