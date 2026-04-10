Қостанайлық учаскелік инспектор газға уланып қалған ер адамды құтқарып қалды
Сурет: polisia.kz
Қостанай облысында учаскелік инспектор газға уланып қалған ер адамды құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сәуірдің салқын кештерінің бірінде Фурманов ауылында адам өміріне қауіп төндірген тосын жағдай болды.
Көмірқышқыл газынан уланған 54 жастағы ер адам ауыр халге түсті. Бала кезінен II топтағы мүгедектігі бар азамат үшін бұл сәт тағдыр таразысына түскен сын сағатына айналды.
Осындай күрделі мезетте учаскелік полиция инспекторы Дархан Тұрғановтың жедел әрі батыл әрекеті шешуші рөл атқарды.
Уақытты жоғалтпай, дер кезінде көрсетілген көмек нәтижесінде азаматтың өмірі сақталып қалды. Кейін ол Арқалық өңірлік ауруханасына жеткізіліп, дәрігерлердің бақылауына алынды.
"Егер көмек сәл кешіккенде, бәрі басқаша аяқталуы мүмкін еді. Біз учаскелік инспекторымызға шын жүректен алғыс айтамыз", — дейді ауыл тұрғыны.
Еске салайық, бұған дейін Абай облысында атпен жүрген полицей айдалада жоғалған баланы тапқанын хабарлаған едік.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript