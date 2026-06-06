#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Павлодар облысында полицейлер бірнеше күн құдықта қалған итті аман алып шықты

zakon.kz, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.06.2026 12:31 Фото: zakon.kz
Павлодар облысында полицейлер қараусыз қалған құдықтан итті құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тәртіп сақшылары Мұғамар Ғұбайдолла мен Жарқын Жамашовтың күнделікті патрульдік қызметі күтпеген құтқару операциясына ұласты. Тәртіп сақшыларының қырағылығы мен жанашырлығының арқасында бірнеше күн бойы жер астындағы тұзақта қалған әлсіреген ит аман-есен құтқарылды.

Елдімекен аумағын патрульдеу барысында Жарқын Жамашовтың назарын әлсіз қыңсылаған дыбыс аударады. Дыбыс шыққан бағытқа құлақ түрген ол арамшөп басқан қараусыз жерден көмек сұрағандай үн естиді. Оқиға орнына жақындаған полицейлер суға толған ескі құдықты байқайды. Оның ішінде қатты қорқып, әбден әлсіреген ит тұр еді. Төрт аяқты жануардың үруге де шамасы келмей, жоғарыға жәутеңдей қарап, үнсіз көмек күтіп тұрғаны байқалды.

Жағдайды жедел бағалаған полицейлер уақыт жоғалтуға болмайтынын түсінді. Үрей мен күйзеліс салдарынан жануар агрессия танытуы мүмкін болғандықтан, құтқару жұмыстары аса сақтықпен жүргізілді. Алайда ит өзін құтқаруға келген жандарға сенім артқандай сабыр сақтады.

Полицей жануарды тыныштандырып, қарғыбауынан мықтап ұстап, абайлап жоғары көтеріп шығарды. Бостандыққа шыққан төрт аяқты дос бірден жүгіріп кетсе де, ара-тұра артына бұрылып қарап, құйрығын бұлғап, өз құтқарушыларына шынайы ризашылығын білдіргендей әсер қалдырды.

Қызметкерлер иттің жағдайын тексеріп шықты. Қуанышқа қарай, құдыққа құлаған кезде оның сүйектері сынбаған және ауыр жарақат алмағаны анықталды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Семейде әскери қызметші жол ортасында қараусыз қалған бес жасар қызды аман алып қалды
16:41, 06 наурыз 2025
Семейде әскери қызметші қараусыз қалған бес жасар қызды аман алып қалды
Павлодар облысында балықшы сұңқылдақ аққуды құтқарып қалды
20:44, 05 желтоқсан 2024
Павлодар облысында балықшы сұңқылдақ аққуды құтқарып қалды
Полицейлер қарт адамды су басқан аймақтан құтқарды
09:53, 13 сәуір 2024
Полицейлер қарт адамды су басқан аймақтан құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болат Сакаев
12:29, Бүгін
Титулованный "вольник" Сакаев удосрочил россиянина и сразится за "бронзу" турнира в Монголии
Эльмира Сыздыкова
11:58, Бүгін
Еркебаева и Сыздыкова были сокрушены чемпионкой мира, но борются друг с другом за "бронзу"
Лаура Алмаганбетова
11:49, Бүгін
Лаура Алмаганбетова поборется за бронзовую медаль "Улан-Батор Оупен"
Азамат Даулетбеков
11:34, Бүгін
"Улан-Батор Оупен": Даулетбеков разгромил индийца Пунита и вышел в финал элитного старта
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: