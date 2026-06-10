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Оқиғалар

Ақмола облысында полицейлер биіктіктен секірмек болған қызды аман алып қалды

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.06.2026 15:46 Фото: polisia.kz
Степногорскте полицейлер алтыншы қабаттан секірмек болған қызды құтқарып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, 10 маусым күні сағат 06:45 шамасында тәртіп сақшылары Ерсайын Ақсарин мен Батырхан Шәкірден құралған патрульдік полиция экипажына тұрғындардан көпқабатты үйдің алтыншы қабатындағы балконда жанжал болып жатқаны және қыздың қауіпті жағдайда тұрғаны туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына дереу жеткен полиция қызметкерлеріне кезекші учаскелік полиция инспекторы Айбек Жамбылов қосылды.

"Алтыншы қабатқа көтерілген тәртіп сақшылары балкон қоршауында тұрған қыздың секіруге әрекеттеніп жатқанын байқаған. Жағдайдың күрделілігін түсінген полицейлер шұғыл әрі үйлесімді әрекет етті. Айбек Жамбылов қызбен сөйлесіп, оның назарын басқа жаққа аударуға және психологиялық байланыс орнатуға тырысқан. Осы сәтті пайдаланған Ерсайын Ақсарин өз өміріне қауіп төнгеніне қарамастан қызды ұстап қалып, қауіпсіз жерге шығарып алды".ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Құтқару сәті жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларына жазылып қалған. Оқиғадан кейін қыз медицина қызметкерлеріне тапсырылды.

Алдын ала мәлімет бойынша, оқиғаға жеке қарым-қатынасқа байланысты жанжал себеп болуы мүмкін.

Бұған дейін Алматыда 71 жастағы зейнеткер өз-өзіне қол жұмсағанын жазғанбыз.

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Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
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