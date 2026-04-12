Қарағандыда полицейлер 16 жастағы қызды құтқарып, қайғылы жағдайдың алдын алды
Қызмет атқару барысында патрульдік полиция инспекторлары Жалғас Смағұлов пен Ғылымхан Қаратағанов Жедел басқару орталығынан 9 қабатты тұрғын үйдің шатырында тұрған қыз туралы хабарлама алған.
Оқиға орнына жедел жеткен полицейлер шатырдың ең шетінде қауіпті жағдайда отырған жасөспірімді байқады. Жағдай дереу әрі байыпты әрекет етуді талап етті.
"Біз қызбен байланыс орнатып, оны қауіпті қадамнан бас тартуға көндіруге тырыстық. Алайда ол біздің сөзімізге жауап бермеді. Жағдайды жедел бағалап, кідірістің қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екенін түсіне отырып, әріптесім екеуміз нақты әрекет етуге шешім қабылдадық. Шатырға көтеріліп, аса сақтықпен жақындап, қолайлы сәтті пайдаланып, оны жедел түрде қауіпсіз жерге шығардық", – дейді Жалғас Смағұлов.
Басынан өткерген күйзелістің салдарынан жасөспірім есінен танып қалған. Полиция қызметкерлері оған дереу алғашқы медициналық көмек көрсетті. Есін жиғаннан кейін жедел жәрдем бригадасына тапсырды.
Анықталғандай, құтқарылған қыз – қаланың 16 жастағы тұрғыны. Қазіргі уақытта ол дәрігерлердің бақылауында.
Полицейлердің айтуынша, құтқару операциясы барысында олар өз өмірлеріне төнуі мүмкін қауіпке қарамастан әрекет еткен.