#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

Қарағандыда полицейлер 16 жастағы қызды құтқарып, қайғылы жағдайдың алдын алды

Қарағандыда полицейлер 16 жастағы қызды құтқарып, қайғылы жағдайдың алдын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.04.2026 12:08 Сурет: polisia.kz
Қарағанды қаласында патрульдік полиция қызметкерлері кәмелетке толмаған қыздың өмірін аман сақтап қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қызмет атқару барысында патрульдік полиция инспекторлары Жалғас Смағұлов пен Ғылымхан Қаратағанов Жедел басқару орталығынан 9 қабатты тұрғын үйдің шатырында тұрған қыз туралы хабарлама алған.

Оқиға орнына жедел жеткен полицейлер шатырдың ең шетінде қауіпті жағдайда отырған жасөспірімді байқады. Жағдай дереу әрі байыпты әрекет етуді талап етті.


"Біз қызбен байланыс орнатып, оны қауіпті қадамнан бас тартуға көндіруге тырыстық. Алайда ол біздің сөзімізге жауап бермеді. Жағдайды жедел бағалап, кідірістің қайғылы салдарға әкелуі мүмкін екенін түсіне отырып, әріптесім екеуміз нақты әрекет етуге шешім қабылдадық. Шатырға көтеріліп, аса сақтықпен жақындап, қолайлы сәтті пайдаланып, оны жедел түрде қауіпсіз жерге шығардық", – дейді Жалғас Смағұлов.

Басынан өткерген күйзелістің салдарынан жасөспірім есінен танып қалған. Полиция қызметкерлері оған дереу алғашқы медициналық көмек көрсетті. Есін жиғаннан кейін жедел жәрдем бригадасына тапсырды.

Анықталғандай, құтқарылған қыз – қаланың 16 жастағы тұрғыны. Қазіргі уақытта ол дәрігерлердің бақылауында.

Полицейлердің айтуынша, құтқару операциясы барысында олар өз өмірлеріне төнуі мүмкін қауіпке қарамастан әрекет еткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: