Қоғам

ІІМ: Жыл басынан бері айналымға шамамен үш тонна есірткі жіберілмеді

ІІМ: Жыл басынан бері айналымға шамамен үш тонна есірткі жіберілмеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.04.2026 13:04 Сурет: polisia.kz
Биыл үш айда 34 жасырын есірткі зертханасы жойылды: 10-ы синтетикалық есірткі өндіру бойынша, 24-і - фитозертхана, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Қуандық Әлжановтың мәліметінше, Талдықорған қаласында шетел азаматтары бірден екі есірткі зертханасын ұйымдастырған. Жабдықтар, реагенттер және дайын есірткі өнімдері тәркіленді.

Күдіктілердің әрекеттері DarkNet арқылы жүргізілген. Жалпы заңсыз айналымнан шамамен үш тонна есірткі, оның ішінде 840 килограмм синтетика тәркіленді. Бұл үш миллионнан астам бір реттік дозаға тең. Есірткі бизнесіне келтірілген шығын 29 миллиард теңгеден астам. 11 тонна прекурсор айналымға жіберілмеді.

"Шамамен 6 мың қазақстандық және 108 мың шетелдік карт-шот бұғатталып, олар бойынша барлық транзакция түріне шектеу қойылды. 93 миллион теңге көлеміндегі қаражат тоқтатылды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасып жатыр", – деді ІІМ есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитеті төрағасының орынбасары Қуандық Әлжанов.
ІІМ: Үш айда республика бойынша 69 есірткі зертханасы анықталды
ІІМ: Алматыда жасырын есірткі зертханасы жойылды
Жыл басынан бері 31 есірткі зертханасы жойылды
Махачева ограбили в Италии: "Остался паспорт, кошелек и коврик"
Махачева ограбили в Италии: "Остался паспорт, кошелек и коврик"
Два пенальти помогли "Окжетпесу" вырвать победу у "Иртыша" и оказаться в тройке КПЛ
Два пенальти помогли "Окжетпесу" вырвать победу у "Иртыша" и оказаться в тройке КПЛ
Опубликован постер супер-турнира UFC в Белом доме
Опубликован постер супер-турнира UFC в Белом доме
Блогер высказался о сбежавших из Казахстана известных футбольных функционерах
Блогер высказался о сбежавших из Казахстана известных футбольных функционерах
