#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

Астанада жол ережесін өрескел әрі жүйелі бұзып келген жүргізуші қамауға алынды

Астанада жол ережесін өрескел әрі жүйелі бұзып келген жүргізуші қамауға алынды, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.04.2026 14:49
Астанада полиция қызметкерлері жол қозғалысы ережелерін ұзақ уақыт бойы әдейі және өрескел түрде бұзып келген жүргізушінің заңға қайшы әрекеттерін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Күйші Дина көшесінде жүргізілген рейд барысында BMW автокөлігін басқарған 27 жастағы азамат тоқтатылды. Тексеру нәтижесінде оның жыл басынан бері 61 рет әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны анықталды. Оның 59 дерегі – белгіленген жылдамдықты арттыру фактілері.

Жүргізушінің әрекеттері қоғамдық қауіпсіздікке елеулі қатер төндірген. Атап айтқанда ол әл-Фараби көшесінде жаяу жүргіншілер өткелінен 133 км/сағ жылдамдықпен қызыл бағдаршамға өтіп кеткен. Бұдан бөлек, рұқсат етілген 90 км/сағ орнына 216 км/сағ жылдамдықпен жүргені де тіркелген.

Қабылданған шаралар нәтижесінде құқық бұзушы ұсақ бұзақылық жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Автокөлік коммуналдық тұраққа қойылды.

Полиция заң талаптарын жүйелі түрде елемейтін тұлғаларға қатысты қатаң әрі қағидатты шаралар қолданылатынын атап өтеді. Айыппұлды төлеу фактісі жауапкершіліктен босатпайды және заң алдында барша азамат тең.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматыда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
10:46, 09 қаңтар 2025
Алматыда жол қозғалысы ережесін өрескел бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
Жамбыл облысында 155 рет жол ережесін бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
10:51, 19 қаңтар 2026
Жамбыл облысында 155 рет жол ережесін бұзған жүргізуші жауапқа тартылды
Астанада жол ережесін өрескел бұзған мотоцикл жүргізушісі қамауға алынды
14:37, 09 қыркүйек 2025
Астанада жол ережесін өрескел бұзған мотоцикл жүргізушісі қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Махачева ограбили в Италии: "Остался паспорт, кошелек и коврик"
16:17, Бүгін
Махачева ограбили в Италии: "Остался паспорт, кошелек и коврик"
Два пенальти помогли "Окжетпесу" вырвать победу у "Иртыша" и оказаться в тройке КПЛ
16:02, Бүгін
Два пенальти помогли "Окжетпесу" вырвать победу у "Иртыша" и оказаться в тройке КПЛ
Опубликован постер супер-турнира UFC в Белом доме
15:43, Бүгін
Опубликован постер супер-турнира UFC в Белом доме
Блогер высказался о сбежавших из Казахстана известных футбольных функционерах
14:53, Бүгін
Блогер высказался о сбежавших из Казахстана известных футбольных функционерах
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: