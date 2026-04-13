Қоғам

Шымкентте 28 тінту жүргізіліп, ондаған паспорт тәркіленді: қылмыстық схема әшкереленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 09:18 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласында прокуратураның үйлестіруімен Ішкі істер министрлігі жүргізген жедел іс-шаралар барысында ұйымдасқан қылмыстық топтың заңсыз әрекеттеріне тосқауыл қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер ақшалай сыйақы үшін шетел азаматтарының ел аумағына келуін ұйымдастырып, оларды заңсыз түрде заңдастырумен айналысқан.

Операция барысында 28 тінту іс-шарасы жүргізілді. Нәтижесінде ондаған шетелдік паспорт, ұйымдастыру техникасы, байланыс құралдары, түрлі бланкілер мен жалған еңбек шарттары тәркіленді.

Сонымен қатар ірі көлемдегі ақша және тіркелмеген қару алынды.

Қылмыстық топтың ұйымдастырушысы уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Аталған арнаға қатысы бар 13 адам полицияға жеткізілді.

Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Ішкі істер министрлігі көші-қон заңнамасын бұзудың кез келген фактісі жауапкершіліксіз қалмайтынын ескертеді.

Заңсыз көші-қон арналарының жолын кесу жұмыстары жалғасады.

Оқи отырыңыз
Шымкентте 500 жалған жүргізуші куәлігін жасаған ірі қылмыстық схеманың беті ашылды
10:09, 02 мамыр 2025
Шымкентте 500 жалған жүргізуші куәлігін жасаған ірі қылмыстық схеманың беті ашылды
Павлодар облысында заңсыз айналымнан аса ірі мөлшерде есірткі заттары тәркіленді
12:42, 16 наурыз 2026
Павлодар облысында заңсыз айналымнан аса ірі мөлшерде есірткі заттары тәркіленді
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
12:30, 23 қыркүйек 2025
Өзбекстанда адам ағзаларын сатумен айналысқан қылмыстық топ әшкереленді
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
08:59, Бүгін
Наставник сборной Казахстана по вольной борьбе оценил выступление на ЧА в Бишкеке
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
08:41, Бүгін
Обновлён рейтинг WTA с участием лучших теннисисток Казахстана
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
08:22, Бүгін
Пас Овечкина помог "Вашингтону" второй раз подряд обыграть "Питтсбург"
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
08:08, Бүгін
Клуб казахстанского хоккеиста уверенно ведёт в серии за полуфинал лиги Канады
