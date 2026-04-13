Шымкентте 28 тінту жүргізіліп, ондаған паспорт тәркіленді: қылмыстық схема әшкереленді
Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер ақшалай сыйақы үшін шетел азаматтарының ел аумағына келуін ұйымдастырып, оларды заңсыз түрде заңдастырумен айналысқан.
Операция барысында 28 тінту іс-шарасы жүргізілді. Нәтижесінде ондаған шетелдік паспорт, ұйымдастыру техникасы, байланыс құралдары, түрлі бланкілер мен жалған еңбек шарттары тәркіленді.
Сонымен қатар ірі көлемдегі ақша және тіркелмеген қару алынды.
Қылмыстық топтың ұйымдастырушысы уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Аталған арнаға қатысы бар 13 адам полицияға жеткізілді.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Ішкі істер министрлігі көші-қон заңнамасын бұзудың кез келген фактісі жауапкершіліксіз қалмайтынын ескертеді.
Заңсыз көші-қон арналарының жолын кесу жұмыстары жалғасады.