#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

Алматыда мерзімі өткен дәрі-дәрмектерді жинауға арналған акция өтеді

Алматы тұрғындары 2026 жылы 15-16 сәуір күндері өтетін пайдаланылмаған әрі жарамдылық мерзімі өткен дәрі-дәрмектерді тапсыруға арналған экологиялық акцияға қатысуға шақырылады. Бұл туралы &quot;Eco Almaty&quot; ЖШС өкілдері хабарлады., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 09:34 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматы тұрғындары 2026 жылы 15-16 сәуір күндері өтетін пайдаланылмаған әрі жарамдылық мерзімі өткен дәрі-дәрмектерді тапсыруға арналған экологиялық акцияға қатысуға шақырылады. Бұл туралы "Eco Almaty" ЖШС өкілдері хабарлады.

Тұрғындар дәрі-дәрмектерді қаладағы емханаларда орнатылған арнайы контейнерлерге (экобокстарға) тапсыра алады.

Акцияның мақсаты — қоршаған ортаға зиян келтіретін қауіпті заттардың топырақ пен су көздеріне таралуына жол бермеу, сондай-ақ медициналық препараттарды қауіпсіз түрде жоюды қамтамасыз ету.

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жарамдылық мерзімі өткен дәрі-дәрмектер арнайы лицензиясы бар ұйымдар арқылы, соның ішінде жоғары температурада өртеу әдісімен жойылуға тиіс. Оларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға немесе кәріз жүйесіне төгуге қатаң тыйым салынады. Себебі мұндай әрекеттер қоршаған ортаның ластануына және антибиотиктерге төзімділіктің күшеюіне әкелуі мүмкін.

Акция аясында мынадай дәрі-дәрмектер қабылданады:

  • таблетка, капсула, май, крем, гель, ампула, құты, шәрбат мен сұйық ерітінді.

Ал төмендегілер қабылданбайды:

  • шприц, ине, система, мақта, бинт және қанмен жанасқан өзге де медициналық қалдық.

Дәрі-дәрмектерді тапсырар алдында оларды тығыз қаптамаға салып орау керек.

Қазіргі уақытта Алматыда қалалық емханаларда орнатылған 36 экобокс жұмыс істеп тұр. Акция "Таза Қазақстан" экологиялық бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.

Іс-шараны "Eco Almaty" ЖШС мен ECO Network экологиялық ұйымы Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен бірлесе ұйымдастырады.

Акцияға қатысатын емханалардың тізімі қаланың экологиялық бастамаларының ресми парақшаларында жарияланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: