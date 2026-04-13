Қоғам

Ресейдің 12 қаласында Жамбыл Жабаевқа көше аты берілген

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 11:17 Фото: Zakon.kz
Мәскеуде жыр алыбы Жамбылдың 180 жылдығына арналған халықаралық конференция өтті.

Мәдени іс-шараның көрші ел астанасында өту себебі – соғыс жылдарында "Ленинградтық өренім" атты өлеңімен жауынгерлерге қайрат берген ақынның есімі ресейліктерге жақсы таныс.

Қазіргі уақытта Санкт-Петербургте жыр дүлділінің ескерткіші бар. Сонымен қатар Ресейдің 12 қаласында Жамбыл Жабаевқа көше аты берілген, деп жазады qazaqstan.tv.

Бүгінде оның өлеңдері 40-тан астам шет ел тіліне аударылған. Бұл Жамбылдың әлемдік деңгейдегі ақын екенін айғақтайды дейді конференцияға қатысушылар. Жамбыл мұрасын дәріптеуді көздеген іс-шараға қатысушылар оның ән-жырларын, айтыстарын және қайраткерлігін әңгімеге арқау етті.

"Жамбыл Жабаев әлемдік тұлға. Бүгін бірнеше бастама көтердік. Яғни, "Ленинградтық өренім" өлеңін Ресейдің мектеп бағдарламасына енгізу қажет. Сонымен қатар Мәскеудегі көшелердің біріне Жамбыл Жабаевтың есімін беру керек деп есептейміз. Жыр алыбының өлеңдерін зерттеу, насихаттау Ресей қазақтарының міндеті." Гүлшат Алимова, қалалық қазақ ұлттық-мәдени автономиясы басшысының орынбасары
Оқи отырыңыз
Бүгін жыр алыбы - Жамбыл Жабаевтың туған күні
10:14, 28 ақпан 2026
Бүгін жыр алыбы - Жамбыл Жабаевтың туған күні
Қазақстан академиялық есуден өткен халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алды
20:30, 13 маусым 2025
Қазақстан академиялық есуден өткен халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алды
"Диуани лұғат-ат-түрктің 950 жылдығы": түркі әлеміне ортақ мұра туралы жинақ басып шығарылады
21:58, 24 маусым 2024
"Диуани лұғат-ат-түрктің 950 жылдығы": түркі әлеміне ортақ мұра туралы жинақ басып шығарылады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
14:45, Бүгін
Президент UFC сделал заявление после тяжёлого нокаута
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
14:26, Бүгін
Стала известна вероятная соперница Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
14:07, Бүгін
Футболисты "Жениса" скандировали речёвку после крупного поражения в пятом туре КПЛ
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
13:49, Бүгін
Илия Топурия и Алекс Перейра могут выиграть миллион долларов на UFC в Белом доме
