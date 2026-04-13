#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

Алматыда ірі аяқталмаған құрылыс нысаны сот шешімімен сүріліп жатыр

Алматыдағы Қалалық жоспарлау бақылау басқармасы Сейфуллин даңғылы, 348 мекенжайында орналасқан 5 қабатты ғимараттың сүріліп жатқанын хабарлады.
Алматыдағы Қалалық жоспарлау бақылау басқармасы Сейфуллин даңғылы, 348 мекенжайында орналасқан 5 қабатты ғимараттың сүріліп жатқанын хабарлады.

Бұған дейін жоспардан тыс тексеру барысында меншік иесіне қатысты әкімшілік шаралар қолданылып, анықталған заңбұзушылықтарды жою туралы нұсқама берілген.

Кейін басқарма аяқталмаған құрылысты бұзу туралы талап арызды Алматының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына жолдаған.

Сот талап арызды қанағаттандырып, қалалық сот бірінші сатыдағы шешімді өзгеріссіз қалдырды.

2025 жылы 21 шілдеде Әділет департаментінде атқарушылық іс жүргізу қозғалды.

Бүгін сот орындаушыларының қатысуымен нысанды бұзу жұмыстары басталды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда тағы бір заңсыз нысан сүріліп жатыр
09:01, 20 қаңтар 2025
Алматыда тағы бір заңсыз нысан сүріліп жатыр
Алматыда ірі заңсыз нысан сот шешімімен бұзылып жатыр
15:39, 20 қаңтар 2026
Алматыда ірі заңсыз нысан сот шешімімен бұзылып жатыр
Алматыда ірі құрылыс нысаны бұзылып жатыр
14:46, 08 тамыз 2025
Алматыда ірі құрылыс нысаны бұзылып жатыр
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
