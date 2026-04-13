"Мен байдың баласы емеспін": Жанәбілов сотта кінәсін жартылай мойындады
Жанәбілов кейбір баптар бойынша кінәсін мойындайтынын айтты.
"Мен 214-бап бойынша мойындаймын, ал 218-бап бойынша мойындай алмаймын. Әкімшілік сот болған кезде бізге ештеңе түсіндірілген жоқ, бұл заң бұзушылық екенін айтпады. Тіпті ештеңе түсіндірмеді. Тек "қол қоймасаң, ертең қылмыстық іс болады" деді. Ал сол кезде Комитетте отырғанымызда қол қоюға дайын едік. Мен бұл істің қылмыстық деңгейге дейін жететінін білмедім", – деді ол.
Сондай-ақ Жанәбілов өзі ауқатты отбасында өспегенін айтып өтті. Оның сөзінше, 18 жасынан бастап жатақханада 13 шаршы метрлік бөлмеде алты адам бірге тұрған. Сол жерде болашақ жарысымен танысқан.
"Бізде ештеңе болған жоқ – бәрін бірге бастадық. Ал қазір бізді біртүрлі… білмеймін, қылмыскер, алаяқ сияқты етіп көрсетіп жатыр. Бізді қалай көрсеткісі келсе, солай көрсетті. Жеті ай бойы үндемедік, өйткені ішімде бәрі жиналып қалды. Бұл біздің аналарымызға, ата-аналарымызға өте ауыр тиіп жатыр. Қазір халықтың қолдауын сезіп отырмын. Бірақ тек бір жақты ғана көрсетіп, солай айту… түсінбеймін. Мүмкін біреудің жолын кесіп кеткен шығармыз? Бүгін болмаса ертең кез келген адам менің орнымда болуы мүмкін. Мен мұндай жағдайды тіпті жауыма да тілемеймін. Баршаңызға тек бақыт пен денсаулық тілеймін. Елімізде тыныштық болсын. Бірақ неге бәрі осылай болғанын түсінбеймін", – деді ол.
Оның айтуынша, "Жана бизнес" жобасы аясында бірге жұмыс істеген адамдар – техник маман, досы Жосылбек және әріптесі Нұртаза – қазір оған қарсы шығып отыр. Ол мұны әркім өз мүддесін ойлап отырғанымен байланыстырады.
"Қазір мен барлық блогерлер үшін жауап беріп жатқандаймын. Біз ғана ұтыс ойындарын өткізіп, курстар сатып, "гив" жасаған жоқпыз ғой. Ондайлар өте көп. Білмеймін, мүмкін біреудің жолын кескен шығармын. Біз жай ғана өз өмірімізбен жүрген отбасы едік. Өтінемін, өздеріңіз қарап көріңіздер – мүмкін сіз Instagram қолданбайтын шығарсыз, бірақ жұбайыңыз, балаларыңыз қарайтын шығар. 10-20 минут уақыт бөліп, парақшамызды қараңыздар. Мен үш бала тәрбиелеп отырмын. Тәрбиелері жақсы. Бейнежазбаларда күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ олар тәрбиелі балалар", – деді ол.
Сондай-ақ блогер өзінің қарапайым еңбек еткенін айтты. Ол құрылыс саласында, жанармай құю бекетінде және аула сыпырушы болып жұмыс істегенін жеткізді.
"Ата-анам да еңбек етті. Егер мені байдың баласы деп ойласаңыздар – қателесесіздер. Анам өмір бойы тазалықшы болып жұмыс істеді, 20 жылдан астам. Әкем 25 жылдан астам құрылыс саласында еңбек етті. Біз ешқашан ешкімді алдаған жоқпыз. Барлығы адал болды. Адамдар ұтып алған сыйлықтарын, бонустарын – бәрін тегін бердік", – деп мәлімдеді ол.
Еске салсақ, 2025 жылғы 24 тамызда Ойын бизнесін және лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желілерде құнды сыйлықтардың ұтысын өткізген блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегенованың әрекеттерін лотерея қызметі туралы заңнама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруді бастағаны белгілі болды.
5 қыркүйекте Астананың Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында Ерболат Жанәбіловқа қатысты заңсыз лотерея өткізу фактісі бойынша іс қаралды. 15 қыркүйекте Эльмира Төлегеноваға қатысты іс қаралды. Артынша, оларға қатысты материалдар қылмыстық іс қозғау үшін Қаржы мониторингі агенттігіне жіберілді. 16 қазанда Қаржы мониторингі агенттігі блогерлерге қатысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.