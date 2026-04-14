#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Қоғам

Қазақстанда ірі қара және ұсақ малдың аналық басын шетелге шығаруға тыйым салынды

Фото: primeminister.kz
Қазақстанда аналық ірі қара және ұсақ малды ел аумағынан шығаруға уақытша тыйым енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл шешім Ауыл шаруашылығы министрі мен Қаржы министрінің "Ауыл шаруашылығы жануарларын әкетудің кейбір мәселелері туралы" бірлескен бұйрығымен бекітілді.

Құжатқа сәйкес, Қазақстан аумағынан аналық ірі қара малды және аналық ұсақ малды (қой) сыртқа шығаруға алты ай мерзімге тыйым салынады.

Бірлескен бұйрық 2026 жылғы 12 сәуірден бастап күшіне енді.

Аталған шектеуді енгізуге Ауыл шаруашылығы және Қаржы министрліктері бастамашы болған. Негізгі мақсат – репродуктивті мал басын сақтау және аналық малдың экспортқа шығарылуына жол бермеу.

Айта кетейік, бұған дейін де Қазақстанда мұндай шектеулер бірнеше рет енгізілген. Соңғы рет аналық малды экспорттауға тыйым 2025 жылғы 11 қазанда ұзартылған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
