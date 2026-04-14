#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда МӘМС жүйесіндегі негізсіз шығындар қысқартылады: қор қалай реформаланады

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 14:14 Фото: Zakon.kz
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте әлеуметтік медициналық сақтандыру саласындағы негізсіз шығындарды қысқарту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Ол МӘМС жүйесіндегі шығындарды азайтуға бағытталған ұсыныстарды таныстырды.

"Негізгі назар цифрландыруға аударылып отыр. Денсаулық сақтау және Қаржы министрлігінің көптеген деректер базаларымен біріктірілген "Qalqan" бірыңғай платформасы іске қосылды. Қаржылық ағымдарға бақылау күшейтілді. Бірнеше платформамен интеграция жүргізу скоринг жасауға мүмкіндік береді және негізсіз төлемдердің алдын алады", – деді Біржанов.

Сонымен қатар, оның айтуынша, қаржылық өкілеттіктерді орталықтандыру жұмыстары басталған.

"Қордың өзі реформалау кезеңінде тұр. Ол көпдеңгейлі жүйе, облыстық бөлімшелерде қызметкерлер саны көп. Сондықтан біз осы қордың жұмысын оңтайландыруымыз қажет", – деп қосты вице-министр.

Бұған дейін кәсіпкерлердің мемлекет алдындағы қарызы қанша екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Сәуірдің басында банк шоттарының жаппай бұғатталуына не себеп болды
13:06, Бүгін
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: