Қазақстандық тағы жеті блогердің есептері тексерілуде – Қаржы министрлігі
Ержан Біржановтың айтуынша, барлық салық төлеушілер өз міндеттемелерін орындауға тиіс.
"Бізде өте үлкен деректер базасы бар. Біз блогерлер санатын бақылауда ұстаймыз. Өздеріңіз білетіндей, бір жыл ішінде 854 блогерге 1 586 хабарлама жіберілді. Оларға табыстары 72 млрд теңгеге төмен көрсетілгені туралы хабарламалар жолданды, осы бағытта жұмыс жүргізілді. Соның ішінде 622 блогер бүгінге дейін қосымша салық декларацияларын тапсырды. Олар өз табыстарын 18,3 млрд теңгеге арттырды және қосымша шамамен 1 млрд теңге салық төледі", – деді ол.
Оның айтуынша, қосымша тағы 600 млн теңге төлеу міндеттелген.
"Қазіргі уақытта тағы жеті блогерге қатысты тексеру жүргізіліп жатыр. Оларға есептелген қосымша салық сомасы 10 млн теңгеден асады. Тексеру жұмыстары жалғасуда. Егер тексеру нәтижесінде бұл сомалар ерікті түрде төленбесе және ол айтарлықтай ірі болса, материалдар құқық қорғау органдарына беріледі немесе процессуалдық шешім қабылданады. Біз олардың аттарын атай алмаймыз, бұл – салық құпиясы", – деп түйіндеді вице-министр.
Еске салсақ, 2025 жылғы 24 тамызда Ойын бизнесін және лотереяны реттеу комитеті әлеуметтік желілерде құнды сыйлықтардың ұтысын өткізген блогерлер Ерболат Жанәбілов пен Эльмира Төлегенованың әрекеттерін лотерея қызметі туралы заңнама талаптарына сәйкестігі тұрғысынан тексеруді бастағаны белгілі болды.
5 қыркүйекте Астананың Мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотында Ерболат Жанәбіловқа қатысты заңсыз лотерея өткізу фактісі бойынша іс қаралды. 15 қыркүйекте Эльмира Төлегеноваға қатысты іс қаралды. Артынша, оларға қатысты материалдар қылмыстық іс қозғау үшін Қаржы мониторингі агенттігіне жіберілді. 16 қазанда Қаржы мониторингі агенттігі блогерлерге қатысты қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.