#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
474.9
555.3
6.24
Қоғам

Қаржы министрлігі: бизнес миграциясы байқалмайды

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 16:54 Фото: freepik
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов 2026 жылғы 14 сәуірде Үкіметтегі брифингте жаңа Салық кодексінің бизнеске әсері туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның пікірінше, бұл мәселеде нақты деректердің өзі бәрін көрсетеді.

"Ресми түрде айтамын: бизнестің жабылуы немесе басқа елдерге жаппай көшуі байқалмайды", – деді ол.

Сөзін нақтылау үшін ол статистикалық мәліметтер келтірді.

"Егер өткен жылы 1 қаңтарда елде 2,3 млн бизнес субъектісі болса, 1 сәуірде олардың саны 2,6 млн-ға жетті. Яғни 334 мыңға өскен. Оның басым бөлігі – тіркеусіз-ақ есепке тұра алатын өзін-өзі жұмыспен қамтыған азаматтар. Біз бірінші тоқсанда 348 мың жаңа өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам тіркелгенін көріп отырмыз, яғни олар өз бизнестерін заңдастырды, көлеңкеден шықты", – деді вице-министр.

Бұған дейін кәсіпкерлердің мемлекет алдындағы қарызы қанша екенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Қазақстандық тағы жеті блогердің есептері тексерілуде – Қаржы министрлігі
Қазақстандық тағы жеті блогердің есептері тексерілуде – Қаржы министрлігі
Қандай аударымдарды салық органдары бақылауға алады – Қаржы министрлігі түсіндіріп берді
Қандай аударымдарды салық органдары бақылауға алады – Қаржы министрлігі түсіндіріп берді
Сәуірдің басында банк шоттарының жаппай бұғатталуына не себеп болды
Сәуірдің басында банк шоттарының жаппай бұғатталуына не себеп болды
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
