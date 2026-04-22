Қаржы министрлігі қазақстандықтардың мобильді аударым деректерін алды
Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов Мәжіліс кулуарында мобильді аударымдарға қатысты тексеру жұмыстарының қашан басталатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, қазіргі уақытта барлық банктер қазақстандықтардың мобильді аударымдары бойынша деректерді Қаржы министрлігіне ұсынған.
"Біз бұл ақпаратты алдық. Қазір деректерді өңдеу жұмыстары жүріп жатыр. Хабарламаларды тек мамыр айында жолдаймыз, себебі ақпаратты талдап, санаттарға бөлу қажет: ол жеке кәсіпкер ме, өзін-өзі жұмыспен қамтыған ба, бейрезидент пе немесе басқа санат па – соны нақтылаймыз", – деді Ержан Біржанов.
Вице-министрдің айтуынша, талдау нәтижелері бойынша тиісті қорытындылар дайындалады, ал күмәнді мобильді аударымдарға қатысты хабарламалар мамыр айында жіберіле бастайды.
