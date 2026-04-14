Қоғам

Алматы полициясы хостелдерге ауқымды тексеру жүргізуде: мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды

Алматы полициясы хостелдерге ауқымды тексеру жүргізуде: мыңнан астам құқық бұзушылық анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 15:09 Сурет: pixabay
Алматы қаласында хостелдерге, шағын сыйымдылықтағы қонақ үйлерге және шетел азаматтары шоғырланған өзге де орындарға тексеру жүргізуге бағытталған жедел-профилактикалық іс-шара жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қаласы ПД Қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаевтың айтуынша, аталған шаралар қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған.

"Тексерулер жүйелі сипатқа ие және ең алдымен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, көші-қон заңнамасын бұзушылықтарды анықтауға және құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған", – деді Тимур Ноғайбаев.

Іс-шара осы жылдың 10–20 сәуірі аралығында өткізілуде.

Бүгінгі күнге дейін 158 хостел және 169 өзге де орналастыру нысаны тексерілді. Сондай-ақ, 149 шетел азаматы тексеруден өтті.

Тексеру нәтижесінде 1 087 әкімшілік құқық бұзушылықтың жолы кесілді. Оның ішінде: көші-қон заңнамасын бұзудың 648 дерегі, шетел азаматтарының болу қағидаларын бұзудың 121 фактісі, қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдіктер ішуге қатысты 169 жағдай, есірткі заттарын тұтынудың 10 дерегі, қоғамдық орындарда мазасыздандырудың 139 жағдайы, 62-і кәмелетке толмағандардың заңсыз (қараусыз/қадағалаусыз) жүру фактілері анықталды.

Бұған дейін Алматыда жаяу жүргіншілер өткелдерін жарықтандырудың жаңа жүйесі сынақтан өткізілуде екенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматыда инновациялық орталық салу үшін бір гектардан астам жер мемлекет мұқтажы үшін алынады
16:15, Бүгін
Алматыда инновациялық орталық салу үшін бір гектардан астам жер мемлекет мұқтажы үшін алынады
Шымкентте киберполицейлер 18 мыңнан астам алаяқтық қоңыраудың жолын кесті
13:48, 09 сәуір 2026
Шымкентте киберполицейлер 18 мыңнан астам алаяқтық қоңыраудың жолын кесті
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзудың мыңнан астам дерегі анықталды
09:06, 27 наурыз 2026
Алматыда көші-қон заңнамасын бұзудың мыңнан астам дерегі анықталды
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
18:23, Бүгін
Двумя сетами закончился матч казахстанского теннисиста на турнире в Португалии
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
17:54, Бүгін
Чемпион UFC "вычеркнул" топового чеха после глухого нокаута
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
17:46, Бүгін
Казахстанские самбисты стали триумфаторами Кубка мира в Армении
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
17:35, Бүгін
Карлос Алькарас рассказал об одной из самых сложных вещей на корте
