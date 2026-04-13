#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматыда жаяу жүргіншілер өткелдерін жарықтандырудың жаңа жүйесі сынақтан өткізілуде

13.04.2026 17:22 Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда қозғалыс қарқынды аумақта жүргіншілерге арналған заманауи жарықтандыру енгізілді. Бұл туралы қалалық Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының өкілдері айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа жоба алғаш болып Сәтбаев көшесінде, Тілендиев көшесінің батыс жағындағы жүргіншілер өткелінде сыналуда.

Аталған аумақ жүргінші қозғалысының жоғары қарқынына байланысты таңдалған. Бұл маңда тұрғын үй кешендері, қоғамдық көлік аялдамалары мен сауда нысандары орналасқан, сондықтан көлік те, адам да көп.

Сурет: Алматы әкімдігі

"Жаңа жарықтандыру өткелдің шекарасын айқын көрсетіп, әсіресе қараңғы уақытта жүргізушілерге жүргіншілерді ертерек байқауға мүмкіндік береді. Бұл жол-көлік оқиғаларының алдын алуға және қауіпсіздікті арттыруға ықпал етеді". Алматы қаласы әкімдігі

Жүйе автономды түрде жұмыс істейді және көше жарықтандыруымен біріктірілген. Соның арқасында ол тұрақты әрі қосымша шығынсыз тиімді қызмет етеді.

Егер жоба оң нәтиже көрсетсе, бұл тәжірибе басқа аудандарда да қолданылады.

Бұған дейін Алматыда автобус пен екі жүк көлігі қатысқан жол апаты болғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: