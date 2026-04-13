Алматыда жаяу жүргіншілер өткелдерін жарықтандырудың жаңа жүйесі сынақтан өткізілуде
Сурет: Алматы әкімдігі
Алматыда қозғалыс қарқынды аумақта жүргіншілерге арналған заманауи жарықтандыру енгізілді. Бұл туралы қалалық Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының өкілдері айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа жоба алғаш болып Сәтбаев көшесінде, Тілендиев көшесінің батыс жағындағы жүргіншілер өткелінде сыналуда.
Аталған аумақ жүргінші қозғалысының жоғары қарқынына байланысты таңдалған. Бұл маңда тұрғын үй кешендері, қоғамдық көлік аялдамалары мен сауда нысандары орналасқан, сондықтан көлік те, адам да көп.
Сурет: Алматы әкімдігі
"Жаңа жарықтандыру өткелдің шекарасын айқын көрсетіп, әсіресе қараңғы уақытта жүргізушілерге жүргіншілерді ертерек байқауға мүмкіндік береді. Бұл жол-көлік оқиғаларының алдын алуға және қауіпсіздікті арттыруға ықпал етеді". Алматы қаласы әкімдігі
Жүйе автономды түрде жұмыс істейді және көше жарықтандыруымен біріктірілген. Соның арқасында ол тұрақты әрі қосымша шығынсыз тиімді қызмет етеді.
Егер жоба оң нәтиже көрсетсе, бұл тәжірибе басқа аудандарда да қолданылады.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript