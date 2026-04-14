Қоғам

Алматыда 300 мың шаршы метрден астам жол таңбасы сызылады

Алматыда 300 мың шаршы метрден астам жол таңбасы сызылады, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 19:38 Сурет: Алматы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда күн жылып, құрылыс маусымы басталысымен жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету аясында жол таңбаларын жаңарту жұмыстары қолға алынды. Бұл туралы Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар көлігі басқармасының өкілдері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Биыл қала бойынша 2 мыңнан астам жүргінші өткелін жаңарту жоспарланып отыр. Бұл олардың көрінуін арттырып, жол-көлік оқиғаларының алдын алуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар көлік легін реттеуде, қозғалысты жүйелеуде және жолда қозғалыс тиімділігін арттыруда маңызды рөл атқаратын бойлық жол таңбаларын сызу жұмыстары қатар жүргізіліп жатыр.

"Жалпы жұмыс көлемі кемінде 300 мың шаршы метр жол таңбасын қамтиды. Таңбалар негізінен түнгі уақытта сызылады. Бұл көлік қозғалысына түсетін жүктемені азайтып, жұмысты жедел әрі тиімді орындауға жағдай жасайды". Алматы әкімдігі

Әкімдіктің мәліметінше, жұмыстар кезең-кезеңімен, басым учаскелерді, көлік қозғалысының қарқынын және тұрғындардың өтінішін ескере отырып жүргізіледі.

Айдос Қали
Алматыда жаяу жүргіншілер өткелдерін жарықтандырудың жаңа жүйесі сынақтан өткізілуде
Алматыда "вафельді" жолақтар мен ереже бұзушылықтарды тіркейтін камералар енгізіліп жатыр
Алматының Түрксіб ауданының жолдарында биыл 160 "Сергек" камерасы орнатылды
Бибисара Асаубаева обыграла украинку на престижном турнире по шахматам
Видеообзор сенсационного поражения Александра Бублика на турнире в Мюнхене
Казахстанский клуб остался без тренера после провала в КПЛ
"Астана" опровергла информацию о переговорах с инвестором
