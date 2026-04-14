Қоғам

Оралда полицейлер тұрғыннан 274 келі балық тәркіледі

Оралда полицейлер тұрғыннан 274 келі балық тәркіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.04.2026 20:12 Сурет: polisia.kz
Оралда патрульдік полицейлер "Бекіре" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Hyundai Elantra автокөлігін тоқтатты. Көлік салоны мен жүксалғышынан көп мөлшерде балық — мөңке, көксерке және сазан табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жүргізушіде тасымалданып жатқан балыққа қатысты ешқандай рұқсат құжаттары болмаған. Тәркіленген балықтың жалпы салмағы шамамен 274 келі болды.

Аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Автокөлік арнайы тұраққа қойылды. ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Полиция су биоресурстарының заңсыз айналымы үшін жауапкершілік қарастырылғанын еске салды.

Айдос Қали
Ақмола облысында полицейлер мас жүргізушіні ұстады
09:03, 23 қазан 2025
Ақмола облысында полицейлер мас жүргізушіні ұстады
Көлік полицейлері тараздық төрт тұрғыннан 29 келі есірткі тәркіледі
13:49, 31 шілде 2023
Көлік полицейлері тараздық төрт тұрғыннан 29 келі есірткі тәркіледі
Оралда полицейлер есірткі өсірген күдіктіні қолға түсірді
14:48, 22 қазан 2025
Оралда полицейлер есірткі өсірген күдіктіні қолға түсірді
Бибисара Асаубаева обыграла украинку на престижном турнире по шахматам
22:02, Бүгін
Бибисара Асаубаева обыграла украинку на престижном турнире по шахматам
Видеообзор сенсационного поражения Александра Бублика на турнире в Мюнхене
21:34, Бүгін
Видеообзор сенсационного поражения Александра Бублика на турнире в Мюнхене
Казахстанский клуб остался без тренера после провала в КПЛ
21:15, Бүгін
Казахстанский клуб остался без тренера после провала в КПЛ
"Астана" опровергла информацию о переговорах с инвестором
20:37, Бүгін
"Астана" опровергла информацию о переговорах с инвестором
