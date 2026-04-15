#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Екібастұзда киберполиция 30 минутта алаяқтардың ізіне қалай түсті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 11:43 Фото: Zakon.kz
Полицейлер санаулы минуттар ішінде белгісіз тұлғалардың ізіне түсіп, жоғалған қаражатты қайтаруға ықпал еткен.

Алаңдаушылығым банктегі депозитімнен 2 млн 235 мың теңгенің шешіліп кеткенін байқаған сәттен басталды.

Оған дейін бейтаныс адам хабарласып, растау кодын сұраған еді.

Еш күмәнданбастан айтып қойдым. Ақшам жоғалғанын көргенде ғана алаяқтардың құрбаны болғанымды түсіндім. Бірден полицияға жүгіндім, – дейді Надежда Фролова.

Оқиға бойынша жедел әрекет еткен криминалдық полицияның қызметкерлері Данияр Камзин мен Мақсат Тлеубек іске дереу кіріскен.

Жәбірленушінің айтуынша, олар оны сабырға шақырып, көз алдында үздіксіз жұмыс жүргізген. Нәтижесінде небәрі 30 минут ішінде дроппердің жеке басы анықталып, оның орналасқан жері мен туыстары туралы мәліметтер жиналған.

Кейін тергеу тобына Қанат Молдажанов пен Бекзат Қадырбеков қосылып, іс толық рәсімделді. Сонымен қатар олар жәбірленушіге психологиялық қолдау көрсетіп, әрбір әрекетті түсіндіріп отырған.

Бұл жағдай киберполиция қызметінің техникалық мүмкіндіктері мен жеделдігінің қазіргі алаяқтыққа қарсы күрестегі тиімділігін айқын көрсетеді.

Өз кезегінде аға жедел уәкіл Данияр Камзин азаматтарға келесі қауіпсіздік шараларын сақтауды ұсынады:

  • банк қосымшаларында шоттағы қаражатты жасырып қою (баланс көрсетілмейтін функцияны қосу);
  • интернет-төлемдер мен аударымдарға нөлдік лимит орнату, қажет кезде ғана өзгерту;
  • екі факторлы аутентификацияны міндетті түрде қосу (биометрия немесе бір реттік код арқылы);
  • "банк атынан" келген күмәнді SMS-хабарламалардағы сілтемелерге өтпеу.

Банк ешқашан мұндай жолмен жеке деректерді сұрамайды. Полиция ескертеді: егер шотыңызда күмәнді операциялар байқалса, уақыт жоғалтпай, банк карталарын дереу бұғаттап, 102 нөміріне хабарласу қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: