Қоғам

Алматыда дәрілік заттарды заңсыз өткізу деректері тоқтатылды

Алматыда дәрілік заттарды заңсыз өткізу деректері тоқтатылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 21:35 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында күшті әсер ететін дәрілік заттардың заңсыз айналымының жолын кесуге және оларды өткізу саласындағы құқық бұзушылықтарды анықтауға бағытталған "Дәрмек" жедел-профилактикалық іс-шарасы қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шара барысында полиция қызметкерлері дәріхана пункттерін тексеріп, дәрігердің рецептісінсіз дәрілік заттарды сату деректерін анықтауда, сондай-ақ олардың заңсыз айналымына қатысы бар тұлғаларды белгілеуде.

Атап айтқанда, қала аудандарының бірқатарында дәрігердің рецептісінсіз күшті әсер ететін дәрілік заттарды сату фактілері анықталып, оларды заңсыз сатып алған тұлғалар белгіленді. Заңсыз айналымнан ірі көлемдегі дәрілік заттар тәркіленді.

"Анықталған барлық факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізіліп жатыр",- деп мәлімдеді полицейлер.

Алматы қаласы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Батуржан Абдумасаров атап өткендей, күшті әсер ететін препараттарды еркін сату – жол берілмейтін жағдай. Бұл тек заң бұзушылық қана емес, сонымен қатар қоғамдық қауіпсіздікке тікелей қауіп төндіреді. Мұндай деректер ерекше бақылауда.

Бұған дейін Ұлытау облысында полиция ірі ұрлықтың бетін ашқанын жазғанбыз.

Түркістан облысында полиция дәрілік заттарды заңсыз сату фактісін анықтады
Көкшетауда күшті дәрілік препараттарды заңсыз өткізу арнасы тоқтатылды
Түркістан облысында көші-қон заңнамасын бұзған 9 шетелдік анықталды
Видеообзор товарищеского матча сборной Казахстана со счётом 4:2
Карлос Алькарас снялся с розыгрыша турнира АТР-500 в Барселоне
Бибисара Асаубаева заняла второе место и вошла в историю на топ-турнире
"Барыс" объявил о продлении контракта с форвардом сборной Казахстана
