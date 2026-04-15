Ақтауда әйел кішкентай қыздың алтын сырғасын шешіп алып, ізін суытқан
Әлеуметтік желілерде белгісіз әйелдің орындықта отырған кішкентай қызға жақындап келіп, оның алтын әшекейін шешіп алып, оқиға орнынан кетіп қалған бейнесі тарады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға Ақтау қаласының 29-шағын ауданында, көпқабатты үйлердің бірінің кіреберісі маңында болған. Оқиғаның нақты уақыты көрсетілмеген.
"Аталған дерек бойынша әйелдің жеке басы анықталып, ол ұсталды. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 188-бабы ("Ұрлық") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде", – деп жазды Lada.kz жергілікті полицияға сілтеме жасап.
