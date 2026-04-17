Қазақстанға 10 жылдан астам уақыт бойы жасырынып жүрген күдікті жеткізілді
Ведомствоның 2026 жылғы 17 сәуірдегі мәліметіне сәйкес, Қазақстанның Германиядағы Елшілігінің көмегімен Бас прокуратура мен ІІМ Интерпол қызметкерлері аса ірі көлемдегі қаражатты жымқыру дерегі бойынша айыпталған шетел азаматын елге жеткізген.
Тергеу деректеріне сәйкес, 2014 жылы ол алдын ала сөз байласу арқылы бір топ адаммен бірге компьютерлік техниканы жеткізуге жәрдем көрсетемін деген желеумен қазақстандық кәсіпкердің 1 миллион АҚШ долларын алдап алған.
"Қылмыс жасағаннан кейін күдікті ізін жасырып, халықаралық іздеуге жарияланған", – делінген Бас прокуратура хабарламасында.
2025 жылдың қыркүйегінде ол Германия аумағында ұсталып, Бас прокуратураның сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.
Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.
Бас прокуратураның мәліметінше, аталған қылмыс үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу жазасы көзделген.
Айта кетейік, 10 сәуірде Грузиядан 4 миллиард теңгені жымқырды деген күдікпен Қазақстан азаматының экстрадицияланғаны хабарланған болатын.