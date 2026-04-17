#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+9°
$
471.46
555.38
6.18
Қоғам

Қазақстанға 10 жылдан астам уақыт бойы жасырынып жүрген күдікті жеткізілді

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 11:58 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алаяқтық жасады деген күдікпен іздеуде жүрген, 1 миллион АҚШ долларын жымқырды деп айыпталған азамат Германиядан Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Zakon.kz Бас прокуратураның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Ведомствоның 2026 жылғы 17 сәуірдегі мәліметіне сәйкес, Қазақстанның Германиядағы Елшілігінің көмегімен Бас прокуратура мен ІІМ Интерпол қызметкерлері аса ірі көлемдегі қаражатты жымқыру дерегі бойынша айыпталған шетел азаматын елге жеткізген.

Тергеу деректеріне сәйкес, 2014 жылы ол алдын ала сөз байласу арқылы бір топ адаммен бірге компьютерлік техниканы жеткізуге жәрдем көрсетемін деген желеумен қазақстандық кәсіпкердің 1 миллион АҚШ долларын алдап алған.


"Қылмыс жасағаннан кейін күдікті ізін жасырып, халықаралық іздеуге жарияланған", – делінген Бас прокуратура хабарламасында.

2025 жылдың қыркүйегінде ол Германия аумағында ұсталып, Бас прокуратураның сұрауы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды.

Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды.

Бас прокуратураның мәліметінше, аталған қылмыс үшін 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу жазасы көзделген.

Айта кетейік, 10 сәуірде Грузиядан 4 миллиард теңгені жымқырды деген күдікпен Қазақстан азаматының экстрадицияланғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: